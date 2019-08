Présidentielle en Tunisie: Le flou effervescent d'une pré-campagne

Jeudi 29 Août 2019



L'ombre et la revanche de Cad Essebsi

Ptards mouills et balles relles

Jamais un pr-scrutin n'aura suscit autant de remous, de surprises, de controverses, de coups bas que ces deux mois qui prcdent la prsidentielle anticipe du 15 septembre prochain, initialement prvue deux mois plus tard.Il faut dire que la disparition du prsident Bji Cad Essebsi ( trois mois de la fin de son mandat) et l'absence de l'influence qu'il aurait srement exerce sur le cours de cette lection, a ouvert grande la porte toutes les vellits et tous les espoirs. Mais mme dcd, son ombre plane toujours sur cet vnement, ne serait-ce que parce que prs de la moiti des 26 candidats en lice (quatre autres attendent une dcision finale de la justice pour figurer sur la liste) ont gravit dans son giron, en tant que collaborateurs, conseillers ou ministres.Certains parmi n'auraient mme jamais pu aspirer briguer le palais de Carthage, s'il ne les avait rvls et propulss au devant de la scne, tant ils taient d'illustres inconnus pour les Tunisiens et dans le monde de la politique. C'est notamment le cas de Salma Elloumi, Abdelkrim Zbidi, Sad Aydi, Elys Fakhfakh et, surtout, Mehdi Joma et Youssef Chahed, parachuts tour tour et par sa seule volont, respectivement Premier ministre et chef du Gouvernement.Mieux, rares sont ceux parmi le reste des prtendants se dmarquer clairement de Cad Essebsi et du Bourguibisme qu'il a toujours prn, surtout aprs son dcs qui a dmontr quel point il tait populaire. Au point que Rached Ghannouchi et Abdelfattah M, ourou, candidats phares d'Ennahdha aux lgislatives et la prsidentielle, ne tarissent pas d'loges son gard et revendiquent l'"amiti" qui les lait lui, malgr le fracassant divorce entre le prsidence et ce parti, publiquement annonc par BCE, il y a moins de deux ans.Le spectre de Cad Essebsi psera aussi sur la prsidentielle par son refus jusqu' son dernier souffle de signer les amendements apports par les dputs au Code lectoral, de les renvoyer pour rvision la Chambre ou de les soumettre rfrendum. Il a coup, ce faisant, l'herbe sous les pieds de la majorit parlementaire coalise qui a maintenu son "enfant prodigue" Youssef Chahed dont il ne voulait plus la tte du Gouvernement. Ces amendements interdisant notamment la conversion d'une association d'oeuvres sociales en parti politique ou l'utilisation d'un organe de presse comme outil de propagande, auraient disqualifi des candidats comme Nabil Karoui, homme d'affaires et propritaire d'une chane de tlvision qui a crev les sondages en intentions de vote. Une bien bien grosse pisse qu'il a laisse dans le pied de ses protgs et de ses allis d'hier...Mais voil que curieusement, la machine judiciaire se met en branle et se penche sur une plainte dpose depuis 2016 par lune ONG (I watch) o elle accuse ce mme Karoui pour, entre autres, vasion fiscale et blanchiment d'argent. Il est mme arrt, alors qu'il caracole en tte de tous les sondages.Et comme son tat de prisonnier ne l'empche pas de demeurer candidat pour le palais de Carthage, tant qu'un jugement n'a pas t prononc dans cette affaire qui peut encore durer des mois, sinon des annes, la Tunisie risque fort d'avoir un prsident derrire les barreaux. Une grande partie des politiques et de l'opinion publique voient dans cette affaire une entourloupette de Chahed, alors que ce dernier crie l'indpendance de l'appareil judiciaire et une campagne pour le discrditer, cause de sa volont de lutter contre la corruption. Ses concurrents et ses rfractaires lui rtorquent avec un malin plaisir, qu'il devrait commencer par son propre entourage.Le cas de Slim Riahi, un autre homme d'affaires candidat lui aussi la prsidentielle, pose galement problme, puisque n lui, il a t non seulement condamn fvrier dernier, cinq ans de prison, mais il se trouve (en fuite?) en France. Cela ne l'a pas empch, cette semaine, de prsider virtuellement (en vido-confrence) la runion constitutive de son nouveau parti au Palais des Congrs de Tunis. Heureusement que le loufoque ne tue pas...Dans cette phase de prcdant la campagne qui dmarre ce lundi et qui s'tendra jusqu'au 13 septembre, le flou et l'effervescence semblent dominer, la majorit des clans des 26 candidats restants (la liste initiale en comportait 97, dont prs 60 plaisantins qui ne cherchaient qu' se montrer quelques instants sur les crans) essayant davantage de s'appuyer sur les "faiblesses" de l'autre et de monter en pingle des "mfaits" en lui tirant parfois dessus tort et travers, que de prsenter des programmes bien ficels et des visions claires et convaincantes.Aussi et pour avoir une ide plus globalisante de ce scrutin, proposons-nous une mini-srie d'interviews que nous inaugurerons ds demain, avec Siim Baffoun, le prsident de l'Instance suprieure indpendante des lections (ISIE), avant de cder la parole trois candidats parmi les plus srieux dans la course la magistrature suprme.