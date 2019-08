France / G7 : Macron chargé de discuter avec l’Iran

Dimanche 25 Août 2019



AA -

France / Fawzia Azzouz - Le président français Emmanuel Macron a été chargé par les membres du G7 de discuter et d’envoyer un message à l’Iran, a annoncé l’Elysée à la presse locale.Les membres du sommet réunis à Biarritz (sud-ouest de la France) du 24 au 26 août, veulent « éviter à tout prix que l’Iran se dote de l’arme nucléaire », indique la même source.L’épineux dossier iranien a fait partie des principaux dossiers évoqués samedi soir lors d’un dîner entre les dirigeants des pays du G7 à Biarritz.Ensemble, ils ont convenu qu’Emmanuel Macron devra se charger d’être l’interlocuteur du groupe avec l’Iran.Le chef de l’Etat qui tente de sauver l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien depuis le retrait des Etats-Unis, en mai 2018, avait déjà annoncé la veille dans un message télévisé adressé aux Français que le sujet serait mis sur la table, estimant que « si demain l’Iran se dote de l’arme nucléaire, nous serons directement concernés ».A ce propos, la présidence française a également fait savoir qu’Emmanuel Macron a proposé à son homologue américain Donald Trump de permettre à l’Iran d’exporter une partie de son pétrole en échange d’un engagement ferme à ne pas poursuivre son programme d’enrichissement de l’uranium.S’agissant du dossier russe, le G7 a considéré qu’il était encore « trop tôt » pour réintégrer Moscou à un éventuel G8 ( la Russie avait été exclue du groupe après l’annexion de la Crimée).Pour autant, ils souhaitent « renforcer le dialogue et la coordination » avec le Kremlin, affirment des sources diplomatiques citées par la presse internationale.Les discussions vont se poursuivre dimanche et lundi, tandis que des manifestants contre le sommet du G7 continuent de se mobiliser dans les rues de Biarritz et ses environs.