Ariana: Un cri de détresse d’une citoyenne

Mercredi 24 Juillet 2019



Je viens de me faire agresser par les clients du O bar à crêpes dans ma propre résidence .La jeune dame m’a qualifié de حثالة , en me disant que je suis la seule à porter plainte contre cette crêperie , alors que la plainte a été signée par le syndicat qui représente tous les co -propriétaires .A cette dame je réponds : une pétition signée par les propriétaires a été déposée auprès de la mairie , remise en mains propres à Monsieur le maire Fadhel Moussa , une plainte signée par le syndicat de la résidence est incluse dans le dossier , un PV de l’assemblée générale et un vote à l’unanimité pour la fermeture de ce bar à crêpes .Sous le choc des insultes , j’ai appelé le concierge .Un jeune homme a voulu me tabasser , mais le concierge l'en a empêché .Ce bar à crêpes est la nuisance même .Nous , propriétaires n’avons aucun droit sauf d’être à l’intérieur de nos appartements comme l’a crié la dame . Cet espace où ils se rassemblent ne nous appartient pas .Quand les contrevenants et les bandits font la loi !!!Quand la municipalité ne veille pas au confort de ses citoyens !!Quand le droit du propriétaire est lésé au bénéfice d’un commerce illégal et de ses clients !!!Un cri de détresse à Mr Fadhel Moussa Emna Zahrouni Nihel Ben AmarAppliquez la loi طبق القانونNous sommes devenus étrangers dans notre propre résidenceLes clients de cette crêperie font la loi chez nous !!Nous rappelons que le cahier de charges de la résidence le saphir , 41 , avenue des étoiles , El Menzah 8 2037 Ariana , stipule que l’exploitation des commerces en cafés ou restaurants est strictement interdite .Le banditisme a pris le dessus par les contrevenantsRappelons que Mme Nihel Ben Ammar a été agressée par le propriétaire du kiosque de Menzah 6 , au mois de juin , en face du Monoprix , une agression relayée par tous le médias .Citoyenne de l’Ariana