Tunisie: Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente libyen, Fayez el-Sarraj, à Tunis

Mardi 23 Juillet 2019



AA -

Une source aux Affaires étrangères tunisiennes a assuré, mardi, que le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente libyen, Fayez el-Sarraj, est arrivé à Tunis, au lendemain de l’atterrissage d'urgence au sud du pays d'un chasseur relevant des forces de Khalifa Haftar.La source à la diplomatie tunisienne n’a pas apporté davantage de précisions concernant les objectifs ou les motifs de cette visite.La Défense tunisienne a annoncé, mardi, que l'instruction militaire sur les circonstances de l’atterrissage d’urgence, lundi, d’un chasseur libyen dans le sud du pays à Médenine est en cours. Le chasseur en question se trouve actuellement au niveau de l’une des installations militaires tunisiennes.La coordination entre les ministères tunisiens de la Défense et des Affaires étrangères concernant la situation du chasseur et de son pilote, se fait en application des coutumes diplomatiques et des conventions internationales.Le chasseur qui a atterri d’urgence, lundi, dans le sud de la Tunisie, fait partie des forces de Khalifa Haftar, ont annoncé ces dernières dans un communiqué. Un communiqué de la base aérienne d’Al Wetyia relevant des forces de Haftar et se situant à proximité des frontières tuniso-libyennes a, ainsi, affirmé que l’avion est de type L-39.Il a atterri dans la ville tunisienne de Médenine. Le colonel Fredj Sghaier était aux commandes de l’appareil. Le chasseur a décollé de l’aéroport libyen de Brak. Un dysfonctionnement du système de navigation a contraint le pilote à dévier de sa trajectoire initiale, a ajouté ce communiqué.