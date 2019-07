Trump : C'est sûr, nous avons détruit un drone iranien

Vendredi 19 Juillet 2019



AA -

Washington - Le président américain, Donald Trump, a assuré qu'ils étaient certains d'avoir détruit un drone iranien.C'est ce qu'a affirmé Trump, vendredi, lors d'une conférence de presse réalisée depuis la Maison-Blanche.A la question de savoir s'il s'inquiète d'une guerre contre l'Iran, Trump a répondu :"Non, absolument pas. Nous disposons des plus grands navires de guerre et d'équipements. Nous ne souhaitons pas les utiliser. J'espère, pour leur bien, qu'ils (les iraniens) ne feront rien d'irréfléchis. Mais s'il le font, ils paieront un prix que personne n'a encore payé", a-t-il menacé.Il a notamment réaffirmé qu'hier, ses forces navales ont bel et bien détruit un drone iranien, contrairement à ce que semble vouloir mettre en doute les autorités iraniennes qui eux, ont assuré que tous leurs drones sont rentrés intacts.