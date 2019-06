Cap Vert : La Tunisie à la première édition des Jeux africains de plage SAL 2019

Vendredi 14 Juin 2019





Fayçal SOULA

L’île de Sal au Cap Vert abritera du 14 au 23 juin, la première édition des Jeux africains de plage organisés par l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA) visant à promouvoir les sports de plage en Afrique.Environ 886 sportifs dont 416 athlètes féminines vont s’affronter dans les 11 disciplines au programme des Jeux de la plage à l’athlétisme, le basketball 3 x 3, Handball de plage, le football de plage, le tennis de plage, le volley-ball de plage, l’aviron de mer, freestyle football, le karaté Kata, Kitesurf, et la natation en eau libre.La Tunisie participera aux compétitions d’aviron qui se dérouleront les 14 et 15 juin et sera représenté par Sarra ZAMMALI et Mohamed Khalil MANSOURI encadrés par l’entraineur national Sahbi KHARDANI.À noter aussi la participation de Mr Fayçal SOULA, le DTN de la TRF et expert FISA et les deux arbitres internationaux Mr Anis BEN KHEDHER et MR Samir KRAIEM.