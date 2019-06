Police suédoise : Une explosion dans le sud endommage les bâtiments

Vendredi 07 Juin 2019



La police suédoise a annoncé, vendredi, qu'une explosion survenue au centre de la ville de Linköping (sud) a endommagé plusieurs bâtiments.La police indiqué, sur son site internet, qu'une équipe de déminage a été envoyée sur les lieux de l'explosion dans la ville de Linköping."Nous enquêtons sur l'incident, aucune blessure n'a été signalée pour le moment", a-t-elle ajouté.Des photos relayées sur les réseaux sociaux montrent les fenêtres et les balcons détruits de plusieurs bâtiments dans la ville de Linköping, située à 175 kilomètres au sud-ouest de Stockholm.La radio suédoise a rapporté qu'une "forte explosion a retenti dans la ville, détruisant les fenêtres et les balcons d'un immeuble de 5 étages, et endommageant d'autres bâtiments"."Il s'agit d'un immeuble de 5 étages et d'un autre de 4 étages", a ajouté la même source.