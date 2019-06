Hongrie/Naufrage d'un ferry sur le Danube : Le bilan s'alourdit à 15 morts Tandis que 13 personnes sont portées disparues

Jeudi 06 Juin 2019



La police hongroise a annoncé, jeudi, que le bilan du naufrage d'un ferry touristique sur le Danube est passé de 8 à 15 victimes.Le 29 mai dernier, un ferry touristique transportant 35 personnes, dont 33 Sud-Coréens, a chaviré après avoir heurté un autre ferry sur le Danube en Hongrie.L'agence américaine Associated Press a rapporté, citant la police hongroise, que 15 corps ont été repêchés et 7 touristes sud-coréens ont été sauvés, tandis que les autres passagers, dont deux Hongrois, sont portés disparus.Les autorités hongroises avaient annoncé, lundi dernier, que 7 personnes ont péri à la suite du naufrage d'une ferry touristique avant d'annoncer le nouveau bilan, jeudi.Le Danube est le plus important des fleuves en Hongrie. Il s'écoule de l'ouest à l'est, divisant le pays en deux parties.