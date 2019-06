Pompeo : Nous sommes prêts au dialogue avec Téhéran sans conditions préalables

Dimanche 02 Juin 2019



AA -

Le Secrtaire dEtat amricain, Mike Pompeo, a annonc que lAdministration amricaine est prte au dialogue avec Thran, sans conditions pralables.Cest ce qui ressort dune confrence de presse conjointe de Pompeo, avec son homologue suisse, Ignazio Cassis, tenue dimanche dans la ville de Bellinzone, dans le sud de la Suisse, a rapport lAgence amricaine Associated Press .Pompeo a soulign que les Etats-Unis sont prts entrer en dialogue avec Thran, sans conditions pralables, et sentretenir avec les responsables iraniens.Cependant, le responsable amricain a assur que les efforts amricains se poursuivent pour le changement des activits malveillantes de Thran.Pompeo est en visite en Suisse dans le cadre dune tourne europenne, entame vendredi dernier en Allemagne. La tourne comprend la Suisse, les Pays-Bas et le Royaume Uni.La tension entre Thran et Washington sest accrue depuis le retrait des Etats-Unis de lAccord nuclaire, sign en 2015, et le renouvellement des sanctions amricaines imposes lIran.Le diffrend sest renforc, ces derniers jours, aprs lannonce faite par le Pentagone sur lenvoi du porte-avions USS Abraham Lincoln et de bombardiers B-52 au Moyen-Orient.Cette dcision est justifie par lexistence de renseignements sur dventuelles prparations iraniennes pour mener des attaques contre les forces et les intrts amricains.