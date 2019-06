Tunisie: Youssef Chahed élu président du mouvement Tahya Tounes

Dimanche 02 Juin 2019



AA -

Le Conseil national du mouvement Tahya Tounes a élu, samedi soir, le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, à la tête du mouvement.C'est ce qui ressort d'un communiqué publié sur la page Facebook officielle du mouvement.Kamel Morjane, a été élu président du conseil national du mouvement, lors du premier conseil national de "Tahya Tounes", tenu samedi soir, en présence des députés du bloc parlementaire de la coalition nationale.Au cours de cette réunion, le reste des membres du parti ont été élus notamment suite à la signature du document de la fusion entre le mouvement "Tahya Tounes" et le parti de l’Initiative destourienne démocratique "Al Moubadara".La semaine dernière, le mouvement "Tahya Tounes" et le parti "al-Moubadara" ont annoncé leur fusion plusieurs mois avant les élections législatives et présidentielles.Les élections législatives sont prévues pour le 6 octobre, suivies des élections présidentielles le 17 novembre.