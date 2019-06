Youssef Chahed: la Tunisie est prête pour la saison touristique 2019

Samedi 01 Juin 2019



Tunis/Yosra Ouanes - Le chef de gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a affirmé samedi l’aptitude des forces sécuritaires et militaires à assurer et à garantir le bon déroulement de la saison touristique et à faire face à toutes les menaces terroristes.Chahed a déclaré samedi à Tunis : " Nous sommes prêts à accueillir la saison estivale et touristique. Les forces de sécurités et les militaires déploient des efforts phénoménaux face à la menace terroriste en particulier au niveau des frontières avec la Libye".Il s’agit, selon Chahed, d’une saison touristique exceptionnelle notamment grâce au succès du dernier pèlerinage juif de la Ghriba à Djerba qui constitue le coup d’envoi effectif de cette saison.Tous les gouvernorats de l’intérieur du pays et les gouvernorats côtiers affichent des chiffres encourageants au niveau des réservations dans les unités hôtelières. René Trabelsi ministre tunisien du Tourisme et de l’artisanat a déclaré récemment que la Tunisie table sur neuf millions de touristes pour la saison touristique 2019.