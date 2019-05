Le nouveau président ukrainien prend ses fonctions

Lundi 20 Mai 2019



AA -

Le nouveau président ukrainien, Vladimir Zelenskiy, a officiellement pris ses fonctions à l'issue de la cérémonie d'investiture.C'est au parlement ukrainien que s'est déroulée, lundi, la cérémonie d'investiture du nouveau président élu de l'Ukraine, Vladimir Zelenskiy.De nombreux chefs d'Etats et de gouvernements, ainsi que des ministres et présidents de parlements étrangers ont participé à la cérémonie de prestation de serment. La Turquie était représentée par le vice-président, Fuat Oktay.Dans son discours d'investiture, Vladimir Zelenskiy, a assuré que sa victoire était la victoire de tous les Ukrainiens sans distinctions et affirmé qu'il sera celui qui mettra un terme à la guerre qui se déroule dans l'Est du pays."Nous sommes prêts à dialoguer. Mais le premier pas vers ce dialogue sera la libération de tous les prisonniers ukrainiens. Le sujet suivant sera la reprise de nos territoires perdus. Si je dois être franc, la formule actuelle ne me parait pas très juste. La Crimée et Donbass sont des territoires ukrainiens."Et s'adressant en russe aux habitants du Donbass, "Nous n'avons pas seulement perdu des terres, le plus important c'est que nous avons perdu des citoyens", a-t-il déclaré.Il a notamment assuré qu'il ne craint nullement de prendre des décisions difficiles et qu'il était, si nécéssaire, prêt à risquer son poste pour cela."Je suis prêt à tout pour empêcher la mort de nos héros", a-t-il lancé.Le chef d'Etat fraichement élu, acteur de métier, a dit ne pas vouloir qu'on accroche son portrait dans les différentes administrations.Après avoir appelé le Conseil des ministres à démissionner, Zelenskiy a prononcé la dissolution du parlement ukrainien.Au programme du nouveau président, la levée de l'immunité pour les députés, une nouvelle loi contre l'enrichissement illégal et une réforme de la loi électorale.Selon la constitution ukrainienne, des élections législatives doivent être convoquées dans les 60 jours après la dissolution du parlement par le chef de l'Etat.