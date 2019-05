Caïd Essebsi : La Tunisie n’a aucun agenda en Libye sauf le retour de l'entente et de la sécurité

Lundi 13 Mai 2019



AA -

Le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a déclaré, lundi, que "son pays n’a aucun agenda en Libye, sauf le retour de l'entente, de la sécurité et de la stabilité" dans ce pays.C'est ce qui ressort de son entretien avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, lundi au Palais de Carthage, selon un communiqué rendu public par la Présidence tunisienne, dont Anadolu a eu copie."L’intérêt de la Tunisie serait que la Libye reprenne sa place naturelle et préserve son unité", a ajouté Caïd Essebsi."La Tunisie se tient à égale distance de toutes les parties", a-t-il souligné.Caïd Essebsi a exprimé la profonde préoccupation de la Tunisie envers la situation en Libye, appelant les Libyens à "arrêter les combats et reprendre le dialogue".Il a par ailleurs exhorté les Libyens à "faire prévaloir l’intérêt suprême de leur pays et à le placer au dessus de toute autre considération".La semaine dernière, Jhinaoui avait déclaré à Anadolu que "la Libye est secouée par une guerre civile en qualifiant la situation à Tripoli de « guerre continue » qui peut déstabiliser toute la région.Il a exclu l’éventualité d’un arrêt immédiat des hostilités en Libye. Il a, ainsi, qualifié la situation en Libye d’«immature», ce qui ne permet pas d’envisager son apaisement.