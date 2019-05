Algérie : Arrestation de Said Bouteflika

Samedi 04 Mai 2019



AA -

Des médias algériens ont affirmé, samedi, que les autorités sécuritaires, ont procédé à l’arrestation de Said Bouteflika, frère de l’ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika.Deux anciens généraux des services de renseignement algériens ont également été arrêtés, il s’agit de Mohamed Madine et de Bachir Tartaq. Ils sont accusés de "conspiration"contre l’armée et le mouvement populaire.Les deux anciens généraux des services de renseignement algériens font actuellement l’objet d’instructions au siège de la direction de la sécurité intérieure à Alger, a affirmé le site « Tout sur l’Algérie ».L’ancien ministre algérien de la Défense, Khaled Nizar, a affirmé récemment qu’il a été consulté par Said Bouteflika concernant la possibilité de décréter l’état d’urgence et d’arrêter le chef d’état-major de l’armée pour mettre fin aux protestations populaires.