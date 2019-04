Maroc: Démission collective de 305 médecins

Samedi 20 Avril 2019



Pas moins de 305 mdecins exerant dans des hpitaux du nord du Maroc ont annonc leur dmission collective dans une lettre conjointe envoye au ministre de la sant pour protester contre leurs conditions de travail, ont rapport des mdias locaux et franais.Regroups sous la bannire du Syndicat indpendant des mdecins du secteur public au Maroc, ces mdecins justifient leur dcision par la "situation catastrophique" du secteur hospitalier, rapporte le quotidien franais "Le monde".Celui-ci ne rpond selon eux "ni aux attentes des citoyens ni leur droit aux soins" , selon une lettre envoye jeudi par leur syndicat la direction rgionale du ministre de la sant et relaye vendredi par des mdias marocains, prcise la mme source.Confirmant la rception de la lettre de dmission collective "qui entre dans le cadre dun processus revendicatif " le directeur de la sant dans la rgion de Tanger-Ttouan-Al Hocema (nord), Afifi Ikram a prcis que les mdecins dmissionnaires, "continuent de travailler".Les mdecins qui demandent, notamment, une argumentation salariale tout en dplorant leurs conditions de travail dgrades par le manque de moyens humains attendent "un retour du ministre" qui est "engag dans le processus avec une commission de suivi pour trouver des solutions concertes", a ajout Afifi Ikram, cit par le mme mdia.Les mdecins ont, par ailleurs, dcid de porter des blouses noires, le 29 Avril prochain, en guise de deuil, rapporte le site dinformation marocain bladi.net.Ils ont en outre dclar par le biais du secrtaire gnral du Syndicat avoir prvenu le ministre quil navait que deux options : la premire consiste rpondre leur dossier revendicatif et la deuxime option est quil accepte leurs dmissions et quil les dlivre.En 2018, plus de 200 mdecins du secteur public avaient dj annonc leur dmission pour les mmes raisons, alors que le systme de sant marocain reste marqu par un "dficit en personnels" et de"profondes ingalits gographiques et socio-conomiques", selon lOrganisation mondiale de la sant (OMS).