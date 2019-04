OMS: Le bilan des affrontements à Tripoli fait état de 205 morts et d’au moins 913 blessés

Jeudi 18 Avril 2019



AA -

Les affrontements dans la capitale libyenne, Tripoli ont fait 205 morts et au moins 913 blessés, selon un nouveau bilan annoncé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), jeudi sur Twitter.Un bilan précédent des affrontements de Tripoli faisait état de 189 morts et de 816 blessés. L’OMS a également annoncé que les combats ont engendré le déplacement de 18 mille personnes.Il s’agit, selon l’organisation, des pires affrontements en Libye depuis 2014. À noter que depuis le 4 avril, des combats armés ont lieu entre les forces du Gouvernement d'entente nationale, reconnu par la communauté internationale, et les forces de Khalifa Haftar qui dirige l'armée de l'est.