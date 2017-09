Lettre ouverte à monsieur le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Jeudi 14 Septembre 2017





Publié le:2017-09-14 10:12:43

Nous soussignés parents d’étudiants, sommes catastrophés par la situation qui sévit à la Faculté des sciences de Tunis, et ce depuis le mois du juin.En effet, tous les étudiants (au nombre de 470 dans trois sections) qui ont passé les examens écrits, en vain, de présenter leur projet de fin d’études (PFE), car les professeurs qui vont les encadrer sont en grève à cause d’un différend avec leur ministère de tutelle qui ne leur a pas accordé leur dû depuis 2014.Alors en tant que parents, on se demande pourquoi le gouvernement ne réagit pas face à cette situation très critique et qui hypothèque l’avenir de nos enfants qui, forcément, sont état de déprime.De ce point de vue, il est urgent deprendre les décisions qui s’imposent afin de résoudre ce conflit avec les professeurs dans les plus brefs délais, car la nouvelle année universitaire a déjà débuté.Ces jeunes qui vont former l’avenir de la Tunisie de demain attendent, avec impatience, votre décision de rompre ce silence pesant et résoudre ce problème d’une manière urgente et définitive, dans la mesure où le temps presse.Monsieur le ministre, nous faisons appel à votre âme et conscience pour réaliser que ces 470 étudiants ne sontque de pauvres victimesdans cette affaire.Cordialement,Les parents des étudiants en Informatique, Biologie et Chimie