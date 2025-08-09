افتتاح فعاليات الدورة 38 للمهرجان الصيفي بزغوان بفضاء معبد المياه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6897347c5aa948.27331837_ioqkfenlmjhgp.jpg width=100 align=left border=0>

عاش أهالي مدينة زغوان والمناطق المجاورة لها البارحة الجمعة على وقع الدورة 38 للمهرجان الصيفي التي أشرف على افتتاحها الوالي كريم البرنجي رفقة المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بشير التواتي بفضاء معبد المياه وسط حضور جماهيري غفير من مختلف الفئات العمرية رسم مع الفنان نضال اليحياوي بأغانيه التراثية لوحة فنية رائعة رقص على إيقاعها الحاضرون وتردد صداها على سفوح جبل زغوان.



وأبرز المندوب الجهوي للشؤون الثقافية لـ"وات" أن المهرجان الصيفي بزغوان الذي سيتواصل إلى غاية 14 من هذا الشهر يتضمن عروضا مميزة تجمع بين السهرات الموسيقية والمسرحية والعروض التنشيطية تؤثثها وجوه فنية بارزة على غرار أسماء بن أحمد وسماح الدشراوي وغازي العيادي الذي سيحيي حفل الاختتام

