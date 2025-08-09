Babnet   Latest update 23:08 Tunis

افتتاح فعاليات الدورة 38 للمهرجان الصيفي بزغوان بفضاء معبد المياه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6897347c5aa948.27331837_ioqkfenlmjhgp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Août 2025 - 14:42 قراءة: 0 د, 58 ث
      
عاش أهالي مدينة زغوان والمناطق المجاورة لها البارحة الجمعة على وقع الدورة 38 للمهرجان الصيفي التي أشرف على افتتاحها الوالي كريم البرنجي رفقة المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بشير التواتي بفضاء معبد المياه وسط حضور جماهيري غفير من مختلف الفئات العمرية رسم مع الفنان نضال اليحياوي بأغانيه التراثية لوحة فنية رائعة رقص على إيقاعها الحاضرون وتردد صداها على سفوح جبل زغوان.

وأبرز المندوب الجهوي للشؤون الثقافية لـ"وات" أن المهرجان الصيفي بزغوان الذي سيتواصل إلى غاية 14 من هذا الشهر يتضمن عروضا مميزة تجمع بين السهرات الموسيقية والمسرحية والعروض التنشيطية تؤثثها وجوه فنية بارزة على غرار أسماء بن أحمد وسماح الدشراوي وغازي العيادي الذي سيحيي حفل الاختتام  



وأشار التواتي إلى أن ولاية زغوان بكافة مناطقها تشهد هذه الصائفة زخما ثقافيا ملحوظا تؤثثه 8 مهرجانات رئيسية انطلقت بمهرجان الخرجة بالزريبة وتختتم بمهرجان الفسيفساء ببئر مشارقة يتوسطهما المهرجان تيبوربوماجوس بالفحص والمهرجانات الصيفية بكل من زغوان والناظور والمقرن ومهرجان الأغنية البدوية بصواف ومهرجان المياه المعدنية بجبل الوسط.
وتضم هذه المهرجانات 59 عرضا متنوعا تجمع بين 32 عرضا موسيقيا و15 عرضا مسرحيا و5 عروض تنشيطية إضافة إلى عروض فنية ورياضية أخرى. وسيكون للشباب موعد مغني " الراب " بلطي الذي سيحيي حفلا فنيا ساهرا ضمن فعاليات المهرجان الصيفي بالناظور
 
 


