الجامعة التونسية لكرة القدم: ايقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع المزودين الحاليين

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء عن ايقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع المزودين الحاليين، دون استثناء وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.



واوضحت الجامعة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ان هذا الاجراء ياتي في إطار الحرص على إرساء تصرف حديث وناجع قائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، تماشيا مع توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشان.

