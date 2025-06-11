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الجامعة التونسية لكرة القدم: ايقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع المزودين الحاليين

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Juin 2025 - 14:43 قراءة: 0 د, 40 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء عن ايقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع المزودين الحاليين، دون استثناء وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

واوضحت الجامعة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ان هذا الاجراء ياتي في إطار الحرص على إرساء تصرف حديث وناجع قائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، تماشيا مع توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشان.

واضافت انه تمت دعوة المصلحة المختصة إلى إعداد إعلانات استشارات وطلبات عروض بخصوص جميع حاجيات الجامعة، سواء كانت متعلقة بالتجهيزات أو الخدمات أو أي نوع من التزود والانطلاق الفوري في تنفيذ هذا الإجراء، حتى تتمكن المصالح المعنية من إعداد الملفات الفنية والإدارية الضرورية، وضمان استمرارية المرفق في كنف احترام القانون.

واشارت الجامعة الى انه تقرر، بناء على ما تقدم، منع إمضاء أذون التزود دون توفر الإجراءات والتراتيب المذكورة أعلاه.


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