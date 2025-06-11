أصلان بن رجب: تونس لم تعد مجرّد زائر لأسبوع لندن للتكنولوجيات بل حجزت منصة لاكثر من 30 شركة تونسية رائدة
في خطوة نوعية نحو تعزيز حضورها على الساحة الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار، شاركت تونس لأول مرة بجناح وطني مستقل في أسبوع لندن للتكنولوجيا، الذي يُعد من أبرز التظاهرات العالمية في قطاع التكنولوجيات الحديثة، والمنعقد من 9 إلى 13 جوان 2025 بالعاصمة البريطانية.
وأكد أصلان بن رجب، رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، في تصريح إعلامي، أن تونس لم تعد مجرد زائر لهذه التظاهرة بل أصبحت فاعلاً رئيسيًا، من خلال منصة تجمع أكثر من 30 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية تونسية، تنشط في مجالات متعددة منها الأمن السيبرني، والتكنولوجيا الصحية، والابتكار المستدام.
وأكد أصلان بن رجب، رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، في تصريح إعلامي، أن تونس لم تعد مجرد زائر لهذه التظاهرة بل أصبحت فاعلاً رئيسيًا، من خلال منصة تجمع أكثر من 30 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية تونسية، تنشط في مجالات متعددة منها الأمن السيبرني، والتكنولوجيا الصحية، والابتكار المستدام.
دعم حكومي ودبلوماسي واسعوقد حظيت هذه المشاركة بدعم رسمي تمثّل في زيارة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، وسفير تونس بلندن، مؤكدين اهتمام الدولة بدفع قطاع الاقتصاد الرقمي والانفتاح على الشراكات الدولية.
كما استقبل الجناح التونسي "سارة أونلاي"، المبعوثة التجارية للمملكة المتحدة إلى تونس وشمال إفريقيا، في إشارة إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
فرصة لعرض الحلول التقنية أمام كبار المستثمرينوأشار بن رجب إلى أن هذه المنصة التونسية وفّرت فرصة فريدة للشركات الناشئة لعرض حلولها التقنية مباشرة أمام المستثمرين الدوليين وصانعي القرار والمانحين، مما عزز فرص الاندماج في السوق العالمية وجذب تمويلات جديدة لمشاريعها.
وأضاف أن أسبوع لندن للتكنولوجيا يشكل أرضية للتواصل بين المواهب التونسية المقيمة في المملكة المتحدة وممثلي الصناديق الاستثمارية والمسرّعات، ما يفتح آفاقًا أمام شراكات استراتيجية مستقبلية.
مشاركة مؤطرة وشراكات متعددة الأطرافوجرى تنظيم المشاركة التونسية من قبل منظمة "كوناكت" والغرفة التونسية البريطانية للتجارة، بالتعاون مع سفارتي البلدين، وبدعم من مشروع "الشركات الناشئة والمؤسسات المبتكرة" الممول من البنك الدولي والمنفذ من قبل صندوق الودائع والأمانات بالشراكة مع "سمارت كابيتال"، إضافة إلى مساهمة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وشركة "الطيران الجديد".
قمة الذكاء الاصطناعي وملفات الابتكار المستدام في صلب التظاهرةوشارك في هذه التظاهرة أكثر من 90 دولة، وبلغ عدد الفعاليات المقامة أكثر من 70 فعالية، إلى جانب مشاركة 400 متحدث عالمي، تناولوا مواضيع الساعة مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والتكنولوجيا الصحية. كما خُصصت قمة الذكاء الاصطناعي لاستكشاف تطبيقاته في مختلف القطاعات الاقتصادية.
شراكة تجارية متينة مع بريطانياتجدر الإشارة إلى أن العلاقات التجارية بين تونس والمملكة المتحدة تشهد نسقًا تصاعديًا، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 1.7 مليار دينار تونسي سنة 2023، مع تسجيل فائض في الميزان التجاري لصالح تونس بنسبة تغطية بلغت 127.8%.
وتستند هذه العلاقات إلى اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة في أكتوبر 2019، والتي تضمن تبادل المنتجات الصناعية دون رسوم جمركية وتحرير التجارة في المنتجات الزراعية والبحرية، في سياق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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