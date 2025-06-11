أصلان بن رجب: تونس لم تعد مجرّد زائر لأسبوع لندن للتكنولوجيات بل حجزت منصة لاكثر من 30 شركة تونسية رائدة

في خطوة نوعية نحو تعزيز حضورها على الساحة الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار، شاركت تونس لأول مرة بجناح وطني مستقل في أسبوع لندن للتكنولوجيا، الذي يُعد من أبرز التظاهرات العالمية في قطاع التكنولوجيات الحديثة، والمنعقد من 9 إلى 13 جوان 2025 بالعاصمة البريطانية.



وأكد أصلان بن رجب، رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، في تصريح إعلامي، أن تونس لم تعد مجرد زائر لهذه التظاهرة بل أصبحت فاعلاً رئيسيًا، من خلال منصة تجمع أكثر من 30 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية تونسية، تنشط في مجالات متعددة منها الأمن السيبرني، والتكنولوجيا الصحية، والابتكار المستدام.



دعم حكومي ودبلوماسي واسع



فرصة لعرض الحلول التقنية أمام كبار المستثمرين



مشاركة مؤطرة وشراكات متعددة الأطراف



قمة الذكاء الاصطناعي وملفات الابتكار المستدام في صلب التظاهرة



شراكة تجارية متينة مع بريطانيا



وقد حظيت هذه المشاركة بدعم رسمي تمثّل في، و، مؤكدين اهتمام الدولة بدفع قطاع الاقتصاد الرقمي والانفتاح على الشراكات الدولية.كما، المبعوثة التجارية للمملكة المتحدة إلى تونس وشمال إفريقيا، في، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.وأشار بن رجب إلى أن هذه المنصة التونسية وفّرت، مما عزز فرص الاندماج في السوق العالمية وجذب تمويلات جديدة لمشاريعها.وأضاف أن، ما يفتح آفاقًا أمام شراكات استراتيجية مستقبلية.وجرى تنظيم المشاركة التونسية من قبل، بالتعاون مع، وبدعم منوالمنفذ من قبلبالشراكة مع "سمارت كابيتال"، إضافة إلى مساهمة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وشركة "الطيران الجديد".وشارك في هذه التظاهرة أكثر من، وبلغ عدد الفعاليات المقامة، إلى جانب، تناولوا مواضيع الساعة مثل. كما خُصصتلاستكشاف تطبيقاته في مختلف القطاعات الاقتصادية.تجدر الإشارة إلى أن العلاقات التجارية بين تونس والمملكة المتحدة تشهد نسقًا تصاعديًا، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين، مع تسجيلوتستند هذه العلاقات إلى، والتي تضمنوتحرير التجارة في المنتجات الزراعية والبحرية، في سياق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.