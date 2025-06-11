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يوم تحسيسي للحد من هدر الطعام والحفاظ على البيئة والمحيط تحت شعار 'ما نطيشوش ماكلتنا ونحافظو على بيئتنا'

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Juin 2025 - 13:47 قراءة: 0 د, 52 ث
      
ينظم، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بالشراكة مع، منظمة الاغذية والزراعة التابعة لمنظمة الامم المتحدة 'فاو'، يوم غد الخميس، بتونس العاصمة، يوما تحسيسيا مخصصا للاطفال للحد من هدر الطعام والحفاظ على البيئة والمحيط تحت شعار 'ما نطيشوش ماكلتنا ونحافظو على بيئتنا'.

وأفادت، المكلفة بالاعلام بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، صفاء رويس، في تصريح ل'وكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاربعاء، أن هذا اليوم يهدف الى توعية الاطفال بضرورة الحد من اهدار الطعام للمحافظة على البيئة ونظافة المحيط فضلا عن تمكينهم من معرفة طرق اعادة تدوير النفايات العضوية في شكل سماد عضوي مخصص للزراعات.



وأضافت، في سياق متصل، أن هذا اللقاء التوعوي يندرج في إطار مشروع تنظيم مسالك التوزيع القصيرة وتثمين المنتجات الفلاحية وذلك من أجل التشجيع على احداث الاسواق الصغيرة الحضرية التي تحد من دور الوسطاء بين المنتج والمستهلك وما ينجر عنه من ارتفاع في الاسعار.

وبينت المتحدثة، أنه سيتم خلال اليوم تمكين الاطفال من التعرف على مراحل زراعة بعض أنواع الخضر والغلال من خلال جولة في، سوق الفلاح التونسي، بمقر الاتحاد اضافة الى المشاركة في حصص تنشيطية وحوارية بالشراكة مع المعهد الوطني للاستهلاك.


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