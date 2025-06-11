يوم تحسيسي للحد من هدر الطعام والحفاظ على البيئة والمحيط تحت شعار 'ما نطيشوش ماكلتنا ونحافظو على بيئتنا'

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ينظم، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بالشراكة مع، منظمة الاغذية والزراعة التابعة لمنظمة الامم المتحدة 'فاو'، يوم غد الخميس، بتونس العاصمة، يوما تحسيسيا مخصصا للاطفال للحد من هدر الطعام والحفاظ على البيئة والمحيط تحت شعار 'ما نطيشوش ماكلتنا ونحافظو على بيئتنا'.



وأفادت، المكلفة بالاعلام بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، صفاء رويس، في تصريح ل'وكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاربعاء، أن هذا اليوم يهدف الى توعية الاطفال بضرورة الحد من اهدار الطعام للمحافظة على البيئة ونظافة المحيط فضلا عن تمكينهم من معرفة طرق اعادة تدوير النفايات العضوية في شكل سماد عضوي مخصص للزراعات.

