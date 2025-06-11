توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة وعدد من الجمعيات الفاعلة في مجال السيدا والإدمان
تم يوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة وعدد من الجمعيات الفاعلة في مجال السيدا (مرض نقص المناعة المكتسبة) والإدمان، في مقر الوزارة، وذلك بحضور مسؤولين من الوزارة وممثلين عن المجتمع المدني.
وتعتبر الاتفافية، حسب بلاغ نشرته وزارة الصحة ، صفحة جديدة في العمل المشترك بين الهياكل العمومية والمجتمع المدني، وتهدف إلى إيصال الخدمات الصحية والوقائية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، وخاصة الفئات التي غالبًا ما تُهمَّش.
وتعتبر الاتفافية، حسب بلاغ نشرته وزارة الصحة ، صفحة جديدة في العمل المشترك بين الهياكل العمومية والمجتمع المدني، وتهدف إلى إيصال الخدمات الصحية والوقائية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، وخاصة الفئات التي غالبًا ما تُهمَّش.
كما تهدف المبادرة، وفق نفس البلاغ، إلى تكريس التضامن واحترام الكرامة، والإقرار بحق الجميع في الرعاية.
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