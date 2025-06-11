تطوير القطاع الصيدلي محور لقاء وزير الصحة بوفد عن عمادة الصيادلة

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تناول اللقاء الذي جمع وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أمس الثلاثاء، بوفد عن عمادة الصيادلة برئاسة مصطفى لعروسي، تحديات المهنة والحاجة لتحديث الإطار القانوني، وتعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية.



وأكد الوزير دعمه للإصلاحات وتسريع إصدار النصوص الترتيبية، في حين عبّرت العمادة عن استعدادها الكامل للتعاون من أجل مهنة أكثر فاعلية في خدمة الصحة العمومية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة.