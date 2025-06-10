الاحتفاظ ب 6 أشخاص في سوسة من بينهم أستاذة إثر تورطهم في عمليات غش في امتحان الباكالوريا

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 ، بالاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم أستاذة بأحد المعاهد الثانوية الخاصة، إثر ضبطهم بصدد تنفيذ عمليات الغش بواسطة أجهزة ورقائق إلكترونية وهواتف ذكية في امتحان الباكالوريا، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الثلاثاء.



وأوضح الشريف، أنه تم الاحتفاظ بهؤلاء الأشخاص، على إثر تمكن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة، تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، من تفكيك شبكة ضالعة في تقديم خدمات الغش بالإملاء بواسطة أجهزة إلكترونية إلى بعض المترشحين لامتحان الباكالوريا بمقابل.

