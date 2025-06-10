Babnet   Latest update 23:12 Tunis

تصفيات كاس العالم 2026: المنتخب القطري يخسر أمام مضيفه الأوزبكي في ختام الدور الثالث

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68488a1a6630c8.43081635_nkiolhfpejgqm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 20:38 قراءة: 0 د, 42 ث
      
خسر المنتخب القطري أمام مضيفه الأوزبكي بثلاثة أهداف للاشيء في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب بونيدكور، لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث للمجموعة الأولى ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقيل.
وسجل أهداف أصحاب الأرض كل من عزيزبيك تورغونباييف وإلدور شوموردوف وإيغور سيرجييف في الدقائق (28) و(86) و(2+90)، ليرفع المنتخب الأوزبكي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة مؤقتا، قبل مواجهة إيران وكوريا الشمالية التي ستقام لاحقا اليوم.
وكان المنتخب القطري حسم تأهله للدور الرابع من التصفيات الآسيوية عقب فوزه في الجولة الماضية أمام نظيره الإيراني بهدف دون مقابل، ليتوقف رصيده عند 13 نقطة في المركز الرابع، بينما تأهل منتخبا أوزبكستان وإيران بشكل مباشر من المجموعة إلى المونديال باحتلالهما المركزين الأول والثاني على التوالي، في حين بلغ منتخب الإمارات الدور الرابع بحلوله ثالثا.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 309627


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 جوان 2025 | 15 ذو الحجة 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:40
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet30°
20° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
31°-21
35°-21
34°-23
34°-24
  • Avoirs en devises
    23017,3

  • (05/06)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,36416 DT        1$ =2,96375 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/06)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    