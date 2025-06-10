تصفيات كاس العالم 2026: المنتخب القطري يخسر أمام مضيفه الأوزبكي في ختام الدور الثالث

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خسر المنتخب القطري أمام مضيفه الأوزبكي بثلاثة أهداف للاشيء في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب بونيدكور، لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث للمجموعة الأولى ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقيل.

وسجل أهداف أصحاب الأرض كل من عزيزبيك تورغونباييف وإلدور شوموردوف وإيغور سيرجييف في الدقائق (28) و(86) و(2+90)، ليرفع المنتخب الأوزبكي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة مؤقتا، قبل مواجهة إيران وكوريا الشمالية التي ستقام لاحقا اليوم.

وكان المنتخب القطري حسم تأهله للدور الرابع من التصفيات الآسيوية عقب فوزه في الجولة الماضية أمام نظيره الإيراني بهدف دون مقابل، ليتوقف رصيده عند 13 نقطة في المركز الرابع، بينما تأهل منتخبا أوزبكستان وإيران بشكل مباشر من المجموعة إلى المونديال باحتلالهما المركزين الأول والثاني على التوالي، في حين بلغ منتخب الإمارات الدور الرابع بحلوله ثالثا.