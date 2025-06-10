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بنزرت: استعدادات جهوية لانجاح مختلف المهرجانات الصيفية والايام الثقافية

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 18:27 قراءة: 1 د, 21 ث
      
خصصت جلسة العمل الملتئمة بقاعة المحاضرات الكبرى بمقر الولاية، بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، للنظر في مجمل الاستعدادات اللوجستية والبشرية لحسن تنظيم مختلف الفعاليات المهرجانية وعددها ستة مهرجانات والايام الثقافية الصيفية وعددها ثمانية ، بجميع معتمديات ولاية بنزرت ، وذلك بحضور المعتمدين والكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات والمصالح الادارية والثقافية والامنية والحماية المدنية ورؤساء واعضاء هيئات الجمعيات المشرفة على الانشطة المهرجانية .

وفي هذا الاطار أكد والي بنزرت سالم بن يعقوب أهمية نشر البعدين الثقافي والترفيهي الهادف في برمجة العروض المهرجانية ، وإيلاء التحضيرات اللوجستية والبشرية والتنسيق الجيد مع جميع الهياكل المتداخلة ،بما من شانه توفير كل ظروف حسن استقبال الجماهير من جهة ونيل رضا المتعطشين لكل فعل ثقافي وترفيهي اصيل ومتفاعل مع جميع الاذواق الراقية .



وبين والي بنزرت ان كل الأطراف المتداخلة في التنظيم من سلط رسمية بجميع مكوناتها وهيئات مسؤولة، مدعوة لتحقيق نقلة نوعية للمشهد الثقافي والمهرجاني والترفيهي الصيفي بالولاية، لا سيما الاستجابة قدر الامكان لمبدأ "حق المواطن والعائلة في ثقافة هادفة " .

كما اشار إلى حرص السلط الجهوية والمركزية الدائم على دعم جميع مهرجانات الجهة المحلية منها والجهوية والدولية وايامها الثقافية ،سواء ماديا او ادبيا ،والعمل على توفير ما امكن من فضاءات مهياة على المدى القصير والمتوسط والبعيد لاحتضانها في احسن الظروف .

ولاحظ والي بنزرت في السياق ذاته، انه يجري العمل بتظافر جهود جميع الهياكل لاعادة إحياء قصر المؤتمرات ببنزرت واستغلاله كما ينبغي في المجال .

يذكر ان جلسة العمل تم فيها إستعراض مجمل مشاغل ومطالب الحضور من ممثلي ورساء لجان وهيئات الفعاليات المهرجانية سواء منها المتعلقة بالجانب المادي واللوجستي والبشري والتنظيمي، علاوة على المنجز خلال الدورات السابقة ،وآليات العمل الواجبة لضمان النجاح التنظيمي والجماهيري للموسم الثقافي و المهرجاني بالولاية .


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