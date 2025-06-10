بنزرت: استعدادات جهوية لانجاح مختلف المهرجانات الصيفية والايام الثقافية

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خصصت جلسة العمل الملتئمة بقاعة المحاضرات الكبرى بمقر الولاية، بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، للنظر في مجمل الاستعدادات اللوجستية والبشرية لحسن تنظيم مختلف الفعاليات المهرجانية وعددها ستة مهرجانات والايام الثقافية الصيفية وعددها ثمانية ، بجميع معتمديات ولاية بنزرت ، وذلك بحضور المعتمدين والكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات والمصالح الادارية والثقافية والامنية والحماية المدنية ورؤساء واعضاء هيئات الجمعيات المشرفة على الانشطة المهرجانية .



وفي هذا الاطار أكد والي بنزرت سالم بن يعقوب أهمية نشر البعدين الثقافي والترفيهي الهادف في برمجة العروض المهرجانية ، وإيلاء التحضيرات اللوجستية والبشرية والتنسيق الجيد مع جميع الهياكل المتداخلة ،بما من شانه توفير كل ظروف حسن استقبال الجماهير من جهة ونيل رضا المتعطشين لكل فعل ثقافي وترفيهي اصيل ومتفاعل مع جميع الاذواق الراقية .

