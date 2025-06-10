وزير التربية بتابع سير امتحان الباكالوريا بعدد من المؤسسات التربوية بولاية نابل

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أدى وزير التربية نور الدّين النّوري اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى ولاية نابل، خصّصت لمتابعة سير امتحان الباكالوريا في دورته الرئيسية جوان 2025.



وشملت هذه الزّيارة، وفق بلاغ للوزارة، عددا من المرافق التربوية، حيث توجّه وزير التربية إلى مراكز الاختبارات الكتابيّة المفتوحة بمعهد قرمبالية، وبمعهد محمد بوذينة بالحمّامات، وبالمدرسة الاعداديّة النّموذجية المنصف باي بنابل.

