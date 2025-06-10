وزير التربية بتابع سير امتحان الباكالوريا بعدد من المؤسسات التربوية بولاية نابل
أدى وزير التربية نور الدّين النّوري اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى ولاية نابل، خصّصت لمتابعة سير امتحان الباكالوريا في دورته الرئيسية جوان 2025.
وشملت هذه الزّيارة، وفق بلاغ للوزارة، عددا من المرافق التربوية، حيث توجّه وزير التربية إلى مراكز الاختبارات الكتابيّة المفتوحة بمعهد قرمبالية، وبمعهد محمد بوذينة بالحمّامات، وبالمدرسة الاعداديّة النّموذجية المنصف باي بنابل.
وشملت هذه الزّيارة، وفق بلاغ للوزارة، عددا من المرافق التربوية، حيث توجّه وزير التربية إلى مراكز الاختبارات الكتابيّة المفتوحة بمعهد قرمبالية، وبمعهد محمد بوذينة بالحمّامات، وبالمدرسة الاعداديّة النّموذجية المنصف باي بنابل.
وعاين الوزير، ظروف اجتياز الامتحان في اليوم الخامس من هذه الدّورة الرّئيسية، ومدى ملاءمتها لشروط الجودة.
وأصغى بالمناسبة إلى أعضاء الأسرة التّربويّة بمراكز الامتحان، منوّها بما لمسه لدى الجميع من التزام وجدّية ومجدّدا دعوته إلى مواصلة العمل بنفس المثابرة في تأدية المهامّ.
كما تنقّل الوزير لمتابعة مراحل سير العمل بمركز الاختبارات الكتابيّة لامتحان الباكالوريا المفتوح بمعهد قربة، واطّلع على كلّ الإجراءات المُؤمّنة للمواضيع وللمحيط المؤسّساتي.
وشمل برنامج الزّيارة مركزي الإصلاح المفتوحين بالمعهد النّموذجي بنابل ومعهد مهن التّربية بقربة، حيث اطّلع الوزير على ظروف إصلاح الاختبارات، ومدى التقدّم في مراحلها والالتزام بكل إجراءاتها، منوّها بمجهودات الاطار التربوي في مختلف المواقع الوظيفيّة، وبما عاينه من مستوى التعهّد المسؤول.
ودعا النوري الجميع إلى مواصلة الاضطلاع بمهامّهم بنفس النّسق والشفافيّة والنّزاهة، ضمانا لتكافؤ الفرص بين كلّ المترشّحين، واستكمالا لهذا الاستحقاق التربويّ الوطنيّ بالنّجاعة المرجوّة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 309611