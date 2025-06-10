المرصد الوطني لسلامة المرور: تسجيل 102 حادث مرور بقفصة منذ مطلع السنة الجارية
بلغ عدد حوادث المرور بولاية قفصة منذ غرة جانفي 2025 وإلى غاية 8 جوان الجاري، 102 حادث مرور تسبب في وفاة 17 شخصا وإصابة 147 شخص بجروح، مقابل 300 حادث مرور خلال كامل سنة 2024 أسفرت عن 39 قتيلا و393 جريحا، وفق احصائيات أعدها المرصد الوطني لسلامة المرور، وتم عرضها اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمل الجنة الجهوية للسلامة المرورية المنعقد بمقر ولاية قفصة. ووفق احصائيات قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر التي تتسبب في الحوادث بولاية قفصة، فإن 41 بالمائة من السواق غير ملتزمين باحترام السرعة المسموح بها مع المجاوزة الممنوعة وغير القانونية وخاصة في المناطق التي تعاني من بنية تحتية مهترئة، إضافة إلى أن 16 بالمائة منهم يستخدمون الهاتف أثناء السياقة، و84 بالمائة منهم غير ملتزمين بارتداء حزام الأمان، و77 بالمائة من سواق الدراجات النارية غير ملتزمين بارتداء الخوذة.
من جانب آخر ووفق احصائيات لوزارة الداخلية، يبلغ عدد النقاط السوداء للحوادث المرورية على مستوى وطني 34 نقطة سوداء سيتم تجهيزها برادارات آلية منها نقطة سوداء بمدخل مدينة المتلوي.
من جانب آخر ووفق احصائيات لوزارة الداخلية، يبلغ عدد النقاط السوداء للحوادث المرورية على مستوى وطني 34 نقطة سوداء سيتم تجهيزها برادارات آلية منها نقطة سوداء بمدخل مدينة المتلوي.
وأفاد رئيس الفرع الإقليمي للمرصد الوطني لسلامة المرور بالجنوب، العميد وليد الرقيق، على هامش الجلسة التي أشرف عليها المعتمد الأول لولاية قفصة عادل النفاتي، وحضور عدد من ممثلي الادارات الجهوية بالجهة، بأن السلوكات المحفوفة بالمخاطر تتسبب في حوادث مرورية خطيرة في ولاية قفصة.
وأضاف الرقيق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ولاية قفصة سجّلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور المتسبّب فيها المهنيون من سواق الشاحنات وسيارات الأجرة والحافلات، وذلك بسبب الإرهاق وقلّة الانتباه والمجاوزة الممنوعة، مشيرا إلى أن المترجّل بدوره يتعرض إلى حوادث مرورية قاتلة، حيث تسجّل ولاية قفصة 32 بالمائة من الحوادث نتيجة احتلال الرصيف من قبل المحلات التجارية والمقاهي بالإضافة إلى ركن السيارات على الأرصفة.
وأكّد أن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بقفصة ستعمل على الحد من الحوادث المرورية من خلال تكثيف الحملات التوعوية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى حملات أمنية زجرية من قبل وحدات الحرس وقوات الأمن بالطرقات لتطبيق القانون.
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