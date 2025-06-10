المرصد الوطني لسلامة المرور: تسجيل 102 حادث مرور بقفصة منذ مطلع السنة الجارية

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بلغ عدد حوادث المرور بولاية قفصة منذ غرة جانفي 2025 وإلى غاية 8 جوان الجاري، 102 حادث مرور تسبب في وفاة 17 شخصا وإصابة 147 شخص بجروح، مقابل 300 حادث مرور خلال كامل سنة 2024 أسفرت عن 39 قتيلا و393 جريحا، وفق احصائيات أعدها المرصد الوطني لسلامة المرور، وتم عرضها اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمل الجنة الجهوية للسلامة المرورية المنعقد بمقر ولاية قفصة. ووفق احصائيات قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر التي تتسبب في الحوادث بولاية قفصة، فإن 41 بالمائة من السواق غير ملتزمين باحترام السرعة المسموح بها مع المجاوزة الممنوعة وغير القانونية وخاصة في المناطق التي تعاني من بنية تحتية مهترئة، إضافة إلى أن 16 بالمائة منهم يستخدمون الهاتف أثناء السياقة، و84 بالمائة منهم غير ملتزمين بارتداء حزام الأمان، و77 بالمائة من سواق الدراجات النارية غير ملتزمين بارتداء الخوذة.



من جانب آخر ووفق احصائيات لوزارة الداخلية، يبلغ عدد النقاط السوداء للحوادث المرورية على مستوى وطني 34 نقطة سوداء سيتم تجهيزها برادارات آلية منها نقطة سوداء بمدخل مدينة المتلوي.

