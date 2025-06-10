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المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في دورته الثامنة يزور 10 ولايات من 12 إلى 29 جوان 2025

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 18:21 قراءة: 1 د, 35 ث
      
تنطلق يوم الخميس 12 جوان 2025 فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع، الذي تنظمه جمعية "بابا روني لفنون السيرك" لتتواصل إلى غاية يوم 29 جوان الحالي.

ويقام المهرجان بدعم من وزارتي الشؤون الثقافية والسياحة والصناعات التقليدية، حيث سيجوب في دورته لهذا العام 10 ولايات، أين تقام عروض مجانية في الساحات العامة (بداية من الثامنة مساء)، بهدف الوصول إلى جمهور واسع ومتنوّع من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية.

ووفق بلاغ صادر عن لجنة التنظيم، يشارك في الدورة الثامنة من هذا المهرجان، الذي تأسس سنة 2018 ويُعدّ أول الأول من نوعه في شمال إفريقيا، مجموعة من أمهر فناني السيرك من 10 دول منها إيطاليا والمكسيك والأرجنتين والشيلي وكينيا وتونس.

وتنطلق العروض من قلب تونس العاصمة وتحديدا من شارع الحبيب بورقيبة يوم 12 جوان على الساعة الثامنة مساء، ثم تتواصل الجولة في ولايات بن عروس (13 جوان) وأريانة (14 جوان) وبنزرت (15 جوان) والكاف (19 جوان) وصفاقس (21 جوان) وسليانة (24 جوان) وسوسة (26 جوان) والمنستير (27 جوان). وتُختتم الدورة في ولاية زغوان يوم 29 جوان، علما أن عرض الاختتام سيكون مسبوقا بتنظيم الدورة الثانية للمسابقة الوطنية في فن السيرك. وسيحظى جمهور هذه المدن بمتابعة عروض منفردة وثنائية وثلاثية، تجمع بين الحركات البهلوانية الخطيرة التي تحبس الأنفاس وألعاب المهرج.
ومن أبرز فعاليات هذه الدورة، إقامة قرى فنية في الشوارع حيث يتحول الفضاء إلى مسرح مفتوح، كما تقام ورشات تكوينية متخصصة ضمن برنامج "التكوين الفني في فنون السيرك والرقص مما يساعد المشاركين على صقل مهاراتهم وفتح آفاق أمامهم للالتحاق بالمدارس الكبرى المختصة في هذا المجال.
وفي إطار دعم المواهب الشابة، يشهد المهرجان تنظيم الدورة الثانية من أول مسابقة وطنية لفنون السيرك، أسّسها سيرك باباروني سنة 2024، حيث سيتبارى عشرات المختصين في فنون السيرك أمام لجنة تحكيم وطنية.
وعلى هامش المهرجان تحتضن دار الثقافة "ابن رشد" بالمحمدية كذلك (ولاية بن عروس) من 13 إلى 15 جوان، إقامة فنية تحت عنوان "اعتمد عليّ". ويشارك في هذه التظاهرة فنانون وتلاميذ بتأطير من "كلوديا فرانكو" ممثلة عن سيرك "كوميتا" الإيطالي.



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