وزارة المالية: دعم التربية لا يستحوذ الاّ على 2،9 بالمائة من نفقات الاستثمار في ظل غياب دعم الاطراف المالية والاقتصادية

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بين التقرير الأخير الصادر عن وزارة المالية بعنوان ميزانية المواطن ، انه تم رصد 317 مليون دينار لمشاريع دعم التربيه والتعليم من إجمالي نفقات للاستثمار والتنمية بقيمة 10615 مليون دينار للعام الحالي مما يعني ان النسبة المخصصة لاستثمار والصيانة في القطاع التربوي لا تتجاوز 2،9 بالمائة من اجمالي المصاريف المرصودة للاستثمار في ميزانية الدولة في ظل غياب دعم المؤسسات المالية على مستوى دفع المشاريع العمومية التنموية الهامة والشراكة مع الدولة.



وبيّنت الوثيقة ان ميزانية اشغال صيانة وتجهيز المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد في حدود 278 مليون دينار بينما لا تتجاوز المبالغ المرصودة لصيانة وتجهيز المبيتات والمطاعم 39 مليون دينار.

