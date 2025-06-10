املاك الدولة تدعو اصحاب المحلات السكنية بالتجمع السكني بهبيرة بالمهدية الى تسوية وضعياتهم العقارية

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دعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أصحاب المحلات السكنية بالتجمع السكني الكائن بمنطقة هبيرة معتمديتها من ولاية المهدية، والذين تتوفر فيهم شروط التسوية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، للاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية لتقديم مطالبهم لتسوية الوضعية العقارية لمحلاتهم السكنية.



وبينت الوزارة في بلاغ لها، الثلاثاء، ان المطالب يجب ان تكون مصحوبة بجملة من الوثائق والمتمثلة خاصة في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب التسوية موضحة انه في حالة تسوية لفائدة الورثة فيتعين تقديم نسخة من بطاقات التعريف الوطنية لجميع الورثة ومن حجة وفاة مورثّهم، اما في صورة تقديم توكيل فيتوجب أن يكون مسجلا بالقباضة المالية وينص بصريح العبارة على التفويض لإتمام الإجراءات المستوجبة لعملية التسوية ولإبرام عقد البيع للتسوية.

