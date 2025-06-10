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توزر: حريق بواحة توزر القديمة يأتي على حوالي 300 من أصول النخيل بضيعة مهملة

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 11:41 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تسبب حريق، نشب عشية أمس الاثنين، في واحة توزر القديمة، في حرق حوالي 300 من أصول النخيل بين حرق كلي وجزئي، وعلى مساحة من الأعشاب الجافة، وذلك على مساحة إجمالية قدرها هكتارين ونصف، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين الحبيب التوزري لصحفية "وات".
وبيّن المصدر ذاته، أنّ الضيعة الراجعة بالنظر لمجمع التنمية الفلاحية "الوسط" بواحة توزر القديمة، هي ضيعة مهملة، وقد تمت السيطرة على النيران مساء الاثنين، واشار الى أنّ الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وفروعه في المعتمديات ومجامع التنمية الفلاحية شاركت الفترة الماضية في الاستعداد لحماية الواحات من الحرائق في موسم الصيف.
وأضاف أن جهود هياكل اتحاد الفلاحة، متواصلة من أجل توعية الفلاحين بضرورة أخذ الاحتياطات والتنسيق مع مصالح الحماية المدنية، مبينا أنّ هذه الاحتياطات ساهمت في التخفيض من عدد الحرائق المسجلة هذه السنة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح أن إشعال النيران سواء للنظيف أو لأغراض أخرى، تمثل السبب المباشر في انتشار النيران على نطاق واسع، كما تساهم ارتفاع درجات الحرارة ووجود الأعشاب الجافة في انتشارها خلال فصل الصيف، مبيّنا أنه تمت دعوة الفلاحين إلى تجنّب حرق الفضلات إلا في حال توفّر الماء على عين المكان، وتسعى مجامع التنمية الفلاحية بالواحة القديمة إلى توفير نقطة مياه تتزود منها شاحنات فرق الإطفاء عند تدخلهم لإخماد الحرائق، منوّها كذلك بوجود مسالك تيسر تدخل فرق الإطفاء باستثناء الضيعات المهملة.


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