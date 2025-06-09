القيروان: إقرار خطة جهوية لحماية الحقول من الحرائق وخزن صابة الحبوب

أقرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية القيروان خطة جهوية لتأمين الحقول، وصيانة المعدات، وخزن صابة الحبوب، وللتدخل وتأمين ما تبقى من الصابة، وفق ما أفاد به المعتمد الأول لولاية القيروان وعضو اللجنة سامي العايدي.







وأضاف العايدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان هذه الاجراءات تتمثل بالخصوص في إنجاز جرد شامل لكافة الحقول والمساحات المزروعة، و تحديد المناطق الأكثر عرضة للحرائق لاسيما منها الواقعة قرب الغابات والطرقات والمصبات العشوائية، الى جانب إزالة الأعشاب الطفيلية والحشائش الجافة المحيطة بالحقول بعرض لا يقل عن 3 أمتار، و حرق أو طمر الأعشاب الجافة في أماكن بعيدة وآمنة تحت إشراف الحماية المدنية.وأشار إلى أن الخطّة الجهوية تضمنت أيضا إبعاد النفايات والفضلات الصلبة من محيط الأراضي الفلاحية، و تهيئة مسالك ترابية عازلة حول الحقول لتسهيل التدخلات، واستعمال حواجز ترابية أو صفوف أشجار مقاومة للحرائق (مثل شجرة التين الشوكي أو الزيتون) لحماية المساحات الكبرى.كما تم اقرار تركيب كاميرات مراقبة في المحيط والمخازن، مع حراسة ليلية ويومية خاصة وقت التخزين، مع تأمين العقار لدى شركات ضد أخطار الحريق والتخريب، والتنسيق مع الحرس الوطني لحماية مسالك نقل الصابة، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية بخطورة الحرائق وكيفية التصرف، وتوزيع مطويات أو تنظيم لقاءات ميدانية.وفي نفس السياق، أفاد سامي العايدي بأن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة أوصت في اجتماعها يوم أمس الأحد بجملة من الاجراءات الوقائية والعملية للرفع من درجات اليقظة، وذلك بالتركيز على المناطق التي لم تنطلق بها عمليات الحصاد، وتفعيل دور اللجنة الجهوية لمعاينة مراكز تجميع الحبوب، وبرمجة زيارات بصفة طارئة و فجئية لها.كما أوصت بتكثيف الحملات التحسيسية بالتنسيق مع العمد وخلايا الإرشاد الفلاحي حول تخزين الأعلاف والتأمين الذاتي للحقول التي لم تنطلق في الحصاد لضمان سرعة ونجاعة التدخل.يشار الى أنّ نسبة تقدم حصاد القمح بولاية القيروان بلغت إلى حدود أمس الأحد 63 بالمائة، والشعير 86 بالمائة، مع تجميع كميّة تعادل إجمالي 2ر481 الف قنطار.