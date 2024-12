Participation de l’Espérance Sportive… Tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs 2025 à Miami, aux États-Unis

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67509188594106.21477810_moqfijgpknelh.jpg width=100 align=left border=0>

Le tirage au sort des phases finales de la Coupe du Monde des Clubs se déroulera jeudi à Miami, pour un tournoi qui se tiendra aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025, avec la participation de 32 équipes, dont l’Espérance Sportive, représentant le football tunisien.



Les 32 équipes participantes seront réparties en huit groupes de quatre équipes. Elles disputeront d’abord la phase de groupes, et les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.





Les matches se joueront sur 12 stades répartis dans 11 villes, dont le Hard Rock Stadium en Floride, où se déroulera le match d’ouverture, ainsi que le MetLife Stadium dans le New Jersey, qui accueillera la finale.



Le tournoi verra la participation de 12 équipes d’Europe, 6 d’Amérique du Sud, 4 d’Afrique, 4 d’Asie, et un représentant d’Océanie. Les États-Unis, pays hôte, seront représentés par une équipe, attribuée à l'Inter Miami, qui compte dans ses rangs la star argentine Lionel Messi.



La Coupe du Monde des Clubs, qui a compté sept équipes ces dernières années, verra sa plus grande édition en 2025 avec 32 équipes.



La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a annoncé mardi les classements des clubs, qui seront utilisés lors du tirage au sort prévu pour 19h00 (heure de Tunis). Aucune équipe d'une même confédération ne sera tirée dans le même groupe, sauf pour les clubs européens.



Voici la classification des clubs selon la page officielle de la FIFA :



Chapeau 1 : Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

Chapeau 2 : Chelsea, Borussia Dortmund, Inter Milan, Porto, Atlético Madrid, Benfica, Juventus, Salzbourg.

Chapeau 3 : Al Hilal, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, Club León, Boca Juniors, Botafogo.

Chapeau 4 : Urawa Red Diamonds, Al Ain, Espérance Sportive, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miam