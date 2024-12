17 فيلما تونسيا ضمن المسابقات الرسمية للدورة 35 من أيام قرطاج السينمائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6750788d2ed386.66906485_khmogeljniqfp.jpg width=100 align=left border=0>

‎ انتظمت صباح اليوم الأربعاء بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي ندوة صحفية للكشف عن مختلف تفاصيل الدورة الخامسة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية التي ستلتئم من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري.





ويشارك ضمن المسابقات الرسمية لهذه الدورة 56 فيلما من عديد البلدان العربية والإفريقية من بينها 17 فيلما تونسيا، إذ ستشهد المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة حضور 4 أفلام من جملة 15 عملا مشاركا كما تضم قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة، عددها 17، أربعة أعمال تونسية.



...



تشارك 5 أعمال سينمائية ضمن المسابقتين الرسميتين للأفلام الوثائقية الطويلة، عدد الأفلام فيها 13 من بينها ثلاثة أعمال تونسية، والقصيرة والعدد الجملي للأعمال فيها 11 من بينها عملان تونسيان. أما المسابقة الرسمية قرطاج الواعدة فيشارك فيها 4 أفلام تونسية من جملة 11 فيلما.





وتضم قائمات الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية الأفلام التالية:

// المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة

"ماء العين" لمريم جعبر

"عايشة" لمهدي برصاوي

"الذراري الحمر" للطفي عاشور

"برج الرومي" للمنصف ذويب

"ديمبا DEMBA " لمامادو ديا

"القرية المجاورة للجنة "THE VILLAGE NEXT TO PARADISE لمو هراوي

" مات الرجل THE MAN DIED" لأوام أمكبا

"هانامي HANAMI " لدنيس فرننداس

"المرجا الزرقا" لداوود أولاد السيد

"THE VANISHING" لكريم موساوي

"فرانتز فانون" لعبد النور زحزاح

"أرزة" لميرا شعيب

"إلى عالم مجهول" لمهدي فليفل

"البحث عن منفذ لخروج رامبو" لخالد منصور

"سلمى" لجود سعيد



// المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة

"وراء الشمس" لريان مسيردي

"آيو Ayo" ليولاند إيكل وفرانسواز إيلونغ غوميز

"أحلى من الأرض" لشريف البنداري

"شيخة" لأيوب اليوسفي و زهوة الرّاجي

"فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ" لحسام سلولي

"في قاعة الانتظار" لمعتصم طه

" ليزا واكسول LEES WAXUL" ليورو مباي

"ماكون MAKUN" لفارس نعناع

"مانجو" لرندة علي

"ليني آفريكو" لمروان لبيب

"بعد ذلك لن يحدث شيء" لإبراهيم عمر

"روج" لسماهر موصلي

"عالحافة" لسحر العشي

" بلا بيكم Sans Vous" لنجيب اولبسير

"والدك.. على الأرجح" للأخوين طلبة

"وينك إنت؟" لمحمد كوطة

"زنتان Zanatany, l'empreinte des linceuls esseulés" لهاشمية احامدا



// المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة

" عمل فدائي" لكمال الجعفري

"متى ستأتي أفريقيا؟" لديفيد بيير فيلا

"Cent Douze" لتشيدري ماكا جويل

" داهمومي DAHOMEY" لماتي ديوب

"الذكريات و الأحلام" لإسماعيل

"جنين جنين" لمحمد بكري

"وعاد مارون إلى بيروت" لفيروز سرحال

"ماتيلا" لعبداللّه يحي

"NDAR : SAGA WAALO" لعصمان ويليام مباي

"شهيلي" لحبيب العايب

"TONGO SAA" لنيلسون ماكينغو

"رفعت عيني للسماء" لندى رياض و أيمن الأمير

"ارتداد" لانتاغريست الانصاري



// المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة

"فریحة" لبدر یوسف

فلويد لاغوس Fluid Lagos " لمجموعة فلويد لاغوس

"سينما الدنيا" لعلي عمرو

"غنینا قصیدة" لأني سكاب

"قد يتأخر حصادك" لأحمد الزّعبي

"الأيام الأخيرة مع إليان" لمهدي الحجري

"جذور النسيج" لمليكة سوادوغو

"سباق الحمیر" لمحمد باقر

رحلة باهاتي في التربية الجنسية" UNYAGONI" لسايتاباو كاباري

"أنامل" لعائدة الشامخ

"الجانب الآخر للجمال" لسامي سيف سر الختم



// المسابقة الرسمية لقرطاج الواعدة

" أرض الله Terre de Dieu" لعماد بنعمر

"عابرة كالبحر" لنور دمشقي

"سن الغزال" لسيف هماش

"الشجرة ما بتحكي" لوديع عبد النور

"اللعنة" لبثينة علولو

"هنا وهناك" ليوسف قرمازي

"فُقدان" لرامي القصاب

"خنقة العطش" لهزار عباسي

"لفین؟" لعمر حسام الدين أنبار

"ولدت مشهورا" للؤي عواد

"1321" لبلال رغدودي