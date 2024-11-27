المهاجم السويدي جيوكيريس يحسم وجهته المقبلة بالانضمام لمانشستر يونايتد

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كشف تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية عن الوجهة المقبلة للمهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب نادي سبورتنيغ لشبونة البرتغالي الذي يعد هدفا للعديد من الأندية الأوروبية من بينها برشلونة الإسباني.

وعلمت الصحيفة أن اللاعب السويدي حسم وجهته المقبلة بالانضمام لنادي مانشستر يونايتد والانضمام مجددا لمدربه البرتغالي روبن أموريم المدرب الحالي للفريق الإنقليزي.

وخلال الموسم الحالي، أثبت جيوكيريس أنه أحد أكثر اللاعبين فعالية في البرتغال وأوروبا حيث سجل 24 هدفا وصنع 4 أهداف في 19 مباراة فقط هذا الموسم.

وكشفت تقارير إسبانية أن برشلونة يخطط للتعاقد مع جيوكيريس في الصيف المقبل نظير 70 مليون يورو مع تركه معارا في لشبونة لموسم آخر للحفاظ على مشاركته باستمرار في المباريات.



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