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وفد من هيئة الانتخابات يشارك في ملاحظة الانتخابات الرئاسية برومانيا

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Bookmark article    Publié le Lundi 25 Novembre 2024 - 14:05 قراءة: 0 د, 37 ث
      
شارك وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمن البعثات الدولية، في ملاحظة الدورالاول من الانتخابات الرئاسية برومانيا التي دارت يوم امس الاحد،وذلك بدعوة من الهيئة الدائمة للانتخابات برومانيا

ووفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن الهيئة تولى وفد الهيئة المكون من عضو مجلس الهيئة نجلاء عبروقي ومديرة الموارد البشرية بالهيئة هيفاء الهمامي ، زيارة عدد من مكاتب الاقتراع بالعاصمة بوخاريست و مواكبة عمليات التصويت

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كما التقى وفد الهيئة برئيس الهيئة الدائمة للانتخابات برومانيا طوني قريبلا وتم خلال اللقاء التاكيد على استعداد الجانبين لمزيد دعم علاقات التعاون و تبادل الزيارات تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئتين.
كما اجرى الوفد مقابلات مع رؤساء الوفود المشاركـة تم خلالها اطلاعهم على تجربة الانتخابات الرئاسية بتونس لشهر أكتوبر 2024 وتبادل الراي معهم حول امكانيات ارساء علاقات تعاون في المجال الانتخابي.


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