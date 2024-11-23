Babnet

كأس إفريقيا للأمم للسيدات 2025 - تونس في المجموعة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62c5e26bcf7142.04580100_khnqoempfligj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Novembre 2024 - 11:11 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أسفرت عملية سحب القرعة الخاصة بالمرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم للسيدات 2025، التي جرت يوم الجمعة، عن وضع المنتخب التونسي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الجزائر، نيجيريا، وبوتسوانا.

وتضم المسابقة ثلاث مجموعات، كل مجموعة تحتوي على أربعة منتخبات وفقاً لترتيب الفيفا، كما أعلن المنظمون في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

...

التركيبة الكاملة للمجموعات:

المجموعة الأولى: المغرب، السنغال، زامبيا، الكونغو الديمقراطية
المجموعة الثانية: نيجيريا، بوتسوانا، الجزائر، تونس
المجموعة الثالثة: جنوب إفريقيا، تنزانيا، مالي، غانا

وستقام النسخة الثالثة عشرة من كأس الأمم الإفريقية للسيدات في المغرب، في الفترة من 5 إلى 26 يوليو 2025.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297992


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 11:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*