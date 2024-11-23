كأس إفريقيا للأمم للسيدات 2025 - تونس في المجموعة الثانية

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أسفرت عملية سحب القرعة الخاصة بالمرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم للسيدات 2025، التي جرت يوم الجمعة، عن وضع المنتخب التونسي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الجزائر، نيجيريا، وبوتسوانا.



وتضم المسابقة ثلاث مجموعات، كل مجموعة تحتوي على أربعة منتخبات وفقاً لترتيب الفيفا، كما أعلن المنظمون في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.





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التركيبة الكاملة للمجموعات:



المجموعة الأولى: المغرب، السنغال، زامبيا، الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثانية: نيجيريا، بوتسوانا، الجزائر، تونس

المجموعة الثالثة: جنوب إفريقيا، تنزانيا، مالي، غانا



وستقام النسخة الثالثة عشرة من كأس الأمم الإفريقية للسيدات في المغرب، في الفترة من 5 إلى 26 يوليو 2025.