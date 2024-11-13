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قابس: تسجيل اخلالات ببيوت تبريد الأسماك بميناء الصيد البحري

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Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 13:01 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تم خلال عملية تفقد قام بها والي قابس رضوان نصيبي، اليوم الاربعاء، لعدد من بيوت تبريد الأسماك خلال زيارته لميناء الصيد البحري، تسجيل اخلالات كبيرة وخطيرة تتعلق بالخصوص بممارسة نشاط بطريقة غير قانونية، في غياب كلي للنظافة واحترام شروط حفظ الصحة، علاوة على العثور على كميات من الأسماك غير القابلة للاستهلاك بالمخازن.


وتقرر بالمناسبة، حجز كميات الأسماك من قبل المصالح الرقابية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن الملف وتحميل المسؤوليات لاصحابها.
...

وتابع الوالي سير النشاط بسوق الجملة لبيع الأسماك واطلع على الاشكاليات الموجودة فيه ومن بينها وجود عمليات بيع تتم خارج السوق وتؤثر بشكل سلبي على نشاطه، وشدد في أعقاب الزيارة على ضرورة احكام مراقبة البوابة الخارجية للميناء، وعلى وضع حد لعمليات بيع الأسماك التي تتم خارج السوق واقتصارها على التجار المرخص لهم في ذلك، واوصى بايلاء نظافة ميناء الصيد البحري بقابس العناية القصوى.


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