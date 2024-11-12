رئيس نادي سبورتينغ لشبونة يفتح الباب أمام رحيل مهاجمه السويدي جيوكيريس

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فتح فريدريكو فارانداس, رئيس نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي لكرة القدم, الباب أمام رحيل السويدي فيكتور جيوكيريس, مهاجم الفريق, خلال الصيف المقبل, حسب ما أفادت تقارير اعلامية اليوم الثلاثاء.



وقال فارانداس, في تصريح, على حسابه بشبكة "إكس": "لا أستطيع أن أعد بأي شيء, إذا وصل ناد ودفع الشرط الجزائي, وكان اللاعب يريد الرحيل... فإنه سيرحل".

وأضاف رئيس سبورتينغ لشبونة: "لكنني لا أعتقد أن (رحيل جيوكيريس) سيحدث في جانفي المقبل".



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وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 100 مليون يورو, ولكن بحسب تقارير اعلامية , فإن هناك اتفاقا ضمنيا بين اللاعب وناديه يقضي بقبول سبورتينغ 75 مليون يورو, حال رحل الصيف المقبل.

ويرتبط اسم جيوكيريس بالانتقال للعديد من الأندية في البطولة الإنقليزية مثل آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد, إضافة إلى برشلونة الاسباني, حيث يبحث الأخير عن بديل للبولوني روبرت ليفاندوفسكي الذي سيبلغ من العمر 37 عاما العام المقبل.