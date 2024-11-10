مشاركة تونسية هامة في الدورة 24 من الصالون الدولي للكتاب بالجزائر

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تحت شعار "نقرأ لننتصر"، تلتئم الدورة 27 من الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا) من 6 إلى 16 نوفمبر 2024 بمشاركة نحو ألف عارض من 40 دولة من بينها تونس.

وإلى جانب جناح خاص باتحاد الناشرين، تُشارك تونس خلال فعاليات هذه الدورة، التي تحل فيها قطر ضيف شرف، بـ 11 دار نشر، فضلا عن مداخلات لكوكبة من الباحثين والكتاب من عديد الاختصاصات ضمن البرنامج الثقافي للصالون.

ويمكن لزوار المعرض الذي يُقام ب"قصر المعارض الصنوبر البحري" بالجزائر الاطلاع على عديد الإصدارات التونسية في مختلف الاختصاصات بأجنحة دار عليسة للنشر ومنشورات مؤسسة يافا ودار كلمة ومنشورات كنوز والدار المتوسطية وسوتيميديا ودار زينب للنشر والتوزيع ومجمع الأطرش للكتاب المختص ودار الاتحاد والدار المالكية للطباعة والنشر والتوزيع ومنشورات آرام.

وضمن البرنامج الثقافي لصالون (سيلا)، التأمت أمس السبت ندوة بعنوان "أدب المقاومة في فلسطين: أقلام في وجه النار" تضمنت عديد المداخلات منها مداخلة للروائية التونسية حفيظة قارة بيبان.



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وسيكون للقراء موعد مع هذه الكاتبة ظهر اليوم الأحد على الساعة الثالثة بجناح اتحاد الناشرين التونسيين لتوقيع آخر إصداراتها "نساء هيبو وليال عشر" إلى جانب توقيع الطبعة الجديدة من روايتيها "دروب الفرار" و"العراء" التي حازت في سنة 2013 على جائزتي زبيدة بشير للكتابات النسائية الصادرة عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) عن صنف الإبداع الأدبي وجائزة لجنة التحكيم لجوائز الكومار.

و يُقدم مساء اليوم الأحد الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي مداخلة ضمن ندوة ""غزة ... بين ازدواجية مواقف الغرب"، كما يُشارك الباحث التونسي محمد السبيطلي في ندوة بعنوان "الجزائر وإفريقيا و القوافل الثقافية".

وستكون التونسية أمينة النيفر من بين المشاركين في لقاءات الأطفال والناشئة المبرمجة ليوم الأربعاء 13 نوفمبر ضمن البرنامج الثقافي للصالون.

وفي إطار القسم السنوي الخاص بتاريخ ثورة التحرير الجزائرية وتزامنا مع ذكراها السبعين، يُشارك المؤرخ التونسي حبيب حسن اللولب يوم 15 نوفمبر في ندوة بعنوان "الثورة الجزائرية في الكتابات العربية".