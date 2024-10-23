اليوم احياء ذكرى شهداء الحادثة الارهابية سيدي علي بن عون واحداث شباو (الحرس الوطني)

-يحي اليوم الاربعاء الحرس الوطني الذكرى الحادية عشر لذكرى شهداء الحادثة الارهابية سيدي علي بن عون (ولاية سيدي بوزيد) والذكرى العاشرة لأحداث شباو (منوبة)، التي سقط فيهما شهداء من سلك الحرس الوطني وهم:



• العميد عماد الحيزي

• العميد سقراط الشارني



• المقدم الطاهر الشابي• الرائد أنيس الصالحي• النقيب محمد مرزوقي• الملازم أول رضا المناصري• الملازم أول أشرف بن عزيزة (احداث شباو)وافاد الناطق باسم الادراة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه سيتم اليوم احياء هذه الذكرى بمختلف اقاليم الحرس الوطني حيث مرجع نظر سكن عائلة الشهيد وذلك بحضور افراد من العائلة وزملاء الشهيد من سلك الحرس والسلط الجهويةواضاف انه بمناسبة هذه الذكرى التي سيتم فيها رفع العلم واداء التحية، تستذكر الادارة العامة للحرس الوطني بكل إجلال وخشوع تضحيات هؤلاء الأبطال، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن في حربه ضد الإرهاب مشددا على الالتزام الراسخ بمواصلة رسالتها السامية في حماية النظام وتطبيق القانون، مهما كانت التضحيات، وفاءً لدماء الشهداء وعزماً على مواصلة مسيرة النضال.يذكر أن حادثة سيدي علي بن عون الارهابية جدت يوم 23 اكتوبر2013 واستشهد فيها 6 من أعوان الامن الوطني وجرح فيها 5 اخرين على اثر تبادل اطلاق النار مع مجموعة إرهابية كما مكنت هذه العملية في القضاء على عدد من الارهابيين وكشف مخطّطاتهم وخاصة منها تفجير عدد من المنشآت الحيوية بسيدي بوزيد.وقد اصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب، في 16 جوان 2017 ، أحكاما تتراوح بين عامين و20 سنة سجنا في حق 36 متهما بالدعم اللوجستي في هذه القضيةوبخصوص أحداث شباو التي جدت في 23 أكتوبر 2014 فقد أدت إلى استشهاد عون الحرس الوطني أشرف بن عزيزة ووفاة 5 نساء من بينهم طفلة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.وقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 3 ماي 2017 أحكامها في هذه القضية تراوحت بين الإعدام في حق متهمين اثنين و4 سنوات و36 سنة و24 سنة و6 سنوات في حق بقية المتهمين .