عاش جمهور مهرجان الحمامات الدولي في سهرة الجمعة 19 جويلية 2024، على وقع موسيقى الالكترو والروك مع حفل مجموعة "هوفرفونيك" البلجيكية.





هذه المجموعة التي زارت تونس آخر مرة في سنة 2019، أعربت عن فرحها بملاقاة الجمهور التونسي مجددا وأدت مجموعة من أشهر أغانيها على غرار "You love me to death" و"The Best day of our life".



عزفت المجموعة ألحان عدد من المعزوفات الايقاعية من ضمنها "Amore Amore"، وهي من أكثر أعمال المجموعة استماعا على منصة "سبوتيفاي" وقد سبق أن تم استعمال هذه المعزوفة في إعلان إشهاري لعطر إحدى الماركات العالمية.

كانت السهرة فرصة للعودة بالجمهور إلى بدايات هذه الفرقة الموسيقية من خلال أغنية "Eden" التي أصدرتها المجموعة في أواخر الألفية الماضية وقد حققت نجاحا باهرا حتى أنه تم استعمالها ضمن الموسيقى التصويرية للفيلم الهوليودي « I Still Know What You Did Last Summer » وهو فيلم رعب من إخراج داني كانون وعرض في الشاشات في 1998.



من اللحظات البارزة في سهرة الأمس من مهرجان الحمامات الدولي الديو المرتجل بين الموسيقي بيتر بيرزمان الذي ينطلق في أداء صوتي مذهل رفقة جايك آرنيت في "Badaboum" والأغنية القديمة "Mad About You".

وللإشارة فإن "هوفرفونيك" بدأت مسارها الفني منذ 3 عقود أنتجت خلالها عديد الألبومات الغنائية آخرها "Fake Is The New Dope" الذي صدر خلال ربيع هذه السنة وقد نجحت المجموعة خلال سهرة الأمس على ركح مسرح الهواء الطلق بالحمامات في السفر بالجمهور في رحلة عبر الزمن امتدت على هذه العقود الثلاث حيث راوح العرض بين أغاني وموسيقى الالكترو والروك الكلاسيكية والحديثة لتختتمه المجموعة الموسيقية بأغنية مستوحاة من ساحل أمالفي الإيطالي.

وللتذكير، سيكون جمهور مهرجان الحمامات الدولي في دورته الثامنة والخمسين على موعد اليوم السبت 20 جويلية مع الفنانة اللبنانية كارول سماحة.

