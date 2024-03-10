البوغديري يؤكد بذل جهود كبيرة لزيادة وعي التلاميذ بالقضايا البيئية الوطنية والإقليمية والعالمية

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أكد وزير التربية محمد علي البوغديري لدى مواكبته أمس السبت، تظاهرة المدن العتيقة دون بلاستيك، تحت شعار " شوارع المدينة دون بلاستيك"، بذل جهودا كبيرة لزيادة وعي التلاميذ بالقضايا البيئية الوطنية والإقليمية والعالمية، حسب بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لوزارة التربية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".



وانطلقت التظاهرة وهي عبارة عن حملة توعوية لتنظيف شوارع المدينة العتيقة بتونس العاصمة، تخللتها فقرات تنشيطية وفنية وإبداعية، من ساحة العلم بالقصبة في اتجاه أربعة مسالك تفرّعت في اتجاهات مختلفة شملت أنهجا وساحات ومعالم أثرية، منها جامع الزيتونة ونهج سيدي بن عروس ونهج الباشا وساحة التريبونال ونهج المنجي سليم وباب منارة والمسلك السياحي بحي الأندلس وتربة البايات والساحة العمومية باب الأقواس وساحة النّصر بباب بحر والحفصية وتقاطع باب الجزيرة ونهج اسبانيا وباب بنات وباب سويقة والحلفاوين.



وانطلقت التظاهرة وهي عبارة عن حملة توعوية لتنظيف شوارع المدينة العتيقة بتونس العاصمة، تخللتها فقرات تنشيطية وفنية وإبداعية، من ساحة العلم بالقصبة في اتجاه أربعة مسالك تفرّعت في اتجاهات مختلفة شملت أنهجا وساحات ومعالم أثرية، منها جامع الزيتونة ونهج سيدي بن عروس ونهج الباشا وساحة التريبونال ونهج المنجي سليم وباب منارة والمسلك السياحي بحي الأندلس وتربة البايات والساحة العمومية باب الأقواس وساحة النّصر بباب بحر والحفصية وتقاطع باب الجزيرة ونهج اسبانيا وباب بنات وباب سويقة والحلفاوين.

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وتندرج هذه التظاهرة، التي واكبها وزير التربية محمد علي البوغديري ووزيرة البيئة ليلى شيخاوي، في اطار العمل المشترك بين جميع المتدخلين من أجل زيادة الوعي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة التي تعتبر من أولويات الدولة التونسية، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه، وكذلك التوجه نحو التحول البيئي.



وأكد وزير التربية بالمناسبة أن وزارة التربية تبذل جهودا كبيرة لزيادة الوعي في صفوف التلاميذ، بالقضايا البيئية الوطنية والإقليمية والعالمية، بحيث يمكنهم المشاركة الفاعلة بنشاط في حماية البيئة ونظافة المحيط.



كما شدّد، على أهمية القضايا البيئية وموقعها المميز في البرامج التربوية، بما يسمح باتباع نهج شامل ومتعدد التخصصات للظواهر البيئية وتغير المناخ، وبالتالي تمكين المدرسة التونسية من لعب دور حاسم في التربية البيئية.