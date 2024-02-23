افتتاح الدورة الاولى لفعاليات القمة النسائية للاستثمار بتونس

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اكدت رئيسة المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع، رشيدة جبنون اهمية تشبيك العلاقات بين مختلف الاطراف الاقتصادية والمالية ذات العلاقة وبين صاحبات المشاريع في مختلف ولايات الجمهورية او في بلدان الجوارو الدول الافريقية بهدف خلق اسواق جديدة والترويج لتونس كقبلة للاستثمار، فضلا عن تسويق المنتوج المحلي لبلادنا وتعزيز ديناميكية التصدير.



واضافت لدى افتتاح الدورة الاولى لفعاليات القمة النسائية للاستثمار التي انتظمت الجمعة بتونس العاصمة بمشاركة 13 دولة شقيقة وصديقة ان هذا اللقاء سيتمخض عنه توقيع 6 اتفاقيات تجارية واقتصادية مع ممثلي الدول المشاركة، على غرار ايطاليا وليبيا وفرنسا.

كما سيشهد تاسيس شراكات مع البنوك والمؤسسات المالية في تونس حول تمويل الشركات الصغرى ودعم مشاريع الريادة والابتكاروفق قولها.

واضافت لدى افتتاح الدورة الاولى لفعاليات القمة النسائية للاستثمار التي انتظمت الجمعة بتونس العاصمة بمشاركة 13 دولة شقيقة وصديقة ان هذا اللقاء سيتمخض عنه توقيع 6 اتفاقيات تجارية واقتصادية مع ممثلي الدول المشاركة، على غرار ايطاليا وليبيا وفرنسا.كما سيشهد تاسيس شراكات مع البنوك والمؤسسات المالية في تونس حول تمويل الشركات الصغرى ودعم مشاريع الريادة والابتكاروفق قولها.

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وقالت ان مثل هذه التظاهرات الكبرى من شانها التعريف ببلادنا في كل اصقاع كخزان للموارد الثقافية والسياحية والحضارية وايضا للكفاءات العلمية والاكاديمية والفكرية، سيما وان موقعها الاستراتيجي يعزز انفتاحها لبناء الشراكات الاقليمية والدولية وتبادل الخبرات والابتكارات، وبالتالي تعزيز عجلة الاستثمار في الداخل والخارج.



ولفتت من جهة اخرى الى ان لقاءات مشتركة ستنتظم بعد ظهر اليوم بين الشركات الناشئة واصحاب الافكار بحضور المانحين الدوليين والفاعلين الاقتصاديين من اجل الحصول على الدعم المالي والتمويلات المطلوبة لتحويل افكار الاستثمار الى مشاريع فعلية على ارض الواقع.



من جهتها، قالت الكاتبة العامة للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع ،منية بوسالمي ان المجلس يسعى من خلال تنظيم القمة الحالية الى تعزيز الاتفاقات والشراكات القائمة مع العديد من بنوك التمويل وغرف التجارة التونسية الايطالية، والتونسية الفرنسية ،والتونسية البريطانية.

واضافت ان المجلس يهدف من خلال ذلك الى البحث عن فرص تمويل للنساء صاحبات المشاريع والافكار دون فوائض وتاطيرهن وتوفير كل الضمانات لانجاح مشاريعهن وتحقيق التمكين الاقتصادي والاستقلال المالي للمراة ، بالاضافة الى خلق مواطن الشغل.



وذكرت بوسالمي ان المجلس بعث منذ2014 بهدف مساندة عديد المشاريع النسائية في المناطق الداخلية ، مثل جرجيس وقابس والكاف وباجة وجندوبة.



وشكل الملتقى فرصة للحضور من خبراء تونسيين ودوليين واصحاب مشاريع وفاعلين اقتصاديين للتباحث حول الاليات الكفيلة بتعزيز فرص الاستثمار بتونس والبناء لحاورمثمر مع قادة الصناعة المالية.