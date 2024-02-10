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دورة دالاس للتنس - اسكندر منصوري والاكوادوري غونزالو الى ربع النهائي في منافسات الزوجي

Publié le Samedi 10 Février 2024 - 09:55 قراءة: 0 د, 14 ث
      
بلغ لاعب التنس التونسي اسكندر منصوري رفقة زميله الإكوادوري غونزالو اسكوبار ربع نهائي بطولة دالاس للتنس من فئة 250 نقطة، في منافسات الزوجي لرابطة محترفي التنس .
وتقدم أسكندر المنصوري 8 مراكز في التصنيف العالمي زوجي، ليصل المرتبة 94 عالميا حسب ما اوردته الجامعة التونسية للتنس.


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