دورة دالاس للتنس - اسكندر منصوري والاكوادوري غونزالو الى ربع النهائي في منافسات الزوجي

بلغ لاعب التنس التونسي اسكندر منصوري رفقة زميله الإكوادوري غونزالو اسكوبار ربع نهائي بطولة دالاس للتنس من فئة 250 نقطة، في منافسات الزوجي لرابطة محترفي التنس .

وتقدم أسكندر المنصوري 8 مراكز في التصنيف العالمي زوجي، ليصل المرتبة 94 عالميا حسب ما اوردته الجامعة التونسية للتنس.

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