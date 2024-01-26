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توزر: الفاعلون في المجال السياحي يعبرون عن غضبهم بعد الغاء رحلة داخلية تربط توزر بالعاصمة من مجموع ثلاث رحلات أسبوعيا

Publié le Vendredi 26 Janvier 2024 - 21:47 قراءة: 1 د, 12 ث
      
عبر مجموعة من الفاعلين في المجال السياحي من بين أصحاب وكالات الاسفار ومديري نزل سياحية والمطاعم السياحية وغرفة الصناعات التقليدية اليوم الجمعة ، عن غضبهم وامتعاضهم من إلغاء الخطوط التونسية السريعة لرحلة داخلية تربط توزر بالعاصمة من جملة ثلاث رحلات تؤمن رحلات داخلية أسبوعيا وفق ما ذكره لــوات رئيس الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار بالجنوب الغربي 1 عبد الفتاح مليك.

وبين مليك، أن عددا من الفاعلين عقدوا بمقر الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار اجتماعا للتعبير عن استغرابهم من الغاء رحلة يوم الجمعة ، رغم النجاح الباهر الذي حققته الرحلات الداخلية في تأمين تنقل السياح نحو الجهة ما أهلها لاحتلال المركز الخامس من بين أفضل الوجهات السياحية العالمية واحتلال كامل منطقة الجنوب التونسي المراكز العشرة الأولى عالميا بفضل جهود السلط الجهوية ووزارة السياحة وعديد المتدخلين ، معتبرا أن قرار الغاء الرحلة جاء في توقيت غير مناسب لتزامنه مع ذروة الموسم السياحي.
وقال إن "القرار جائر ومجحف في حق الجهة سيؤذي الى شلل في عديد الأنشطة السياحية وقد يكون بداية لإلغاء رحلة أخرى"، لافتا أن انتظام الرحلات وتعميمها كامل أيام الأسبوع هو السبيل الوحيد لتنشيط السياحة نظرا لكون ذلك سيساهم في توافد السياح الأجانب انطلاقا من العاصمة أو المدن السياحية وعودتهم في ظروف طيبة ، مشيرا إلى أن الخط الدولي توزر باريس عن طريق شركة فرنسية وقع تمديده بفضل نجاحه ومردوديته.
...

وسيعمل الفاعلون في المجال السياحي وفق مليك ، على برمجة جلسات مع الجهات المعنية جهويا ومركزيا منها وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والنقل من أجل تدارس دور النقل الجوي في تنشيط السياحة الصحراوية.


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