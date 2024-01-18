سليانة: برمحة اقتناء معدات نظافة لبلدية بوعرادة

تمت برمجة اقتناء معدات نظافة (2 شاحنات و90 حاوية ) بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب576 ألف دينار، في إطار البرنامج الاستثماري التشاركي لمناطق التوسع، بولاية سليانة، وفق كاتب عام بلدية بوعرادة ناجي الوسلاتي.



وبين الوسلاتي في تصريح صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المعدات المبرمجة، تاتي في اطار صفقة مجمعة من قبل صندوق القروض، واشار الى برمجة انجاز مشروع التنوير العمومي في مناطق التوسع بقيمة اعتمادات قدرت ب140 ألف دينار، مخصصة للتنوير العمومي في مناطق التوسع بالمناطق الريفية، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال في شهر أفريل القادم باعتباره في مرحلة الدراسات.

وأضاف انه تمت ايضا برمجة جملة من المشاريع ضمن البرنامج الخصوصي الممول من الاتحاد الأوروبي، من بينها إعادة تعشيب ملعب مصغر لكرة القدم، بقيمة اعتمادات أولوية بلغت 177 ألف دينار، وتخصيص 100 ألف دينار لمشروع التنوير العمومي (صيانة شبكة التنوير العمومي وسط مدينة بوعرادة) فضلا عن تهيئة ملاعب مدرسية باعتمادات تقدر ب120 ألف دينار، وتهيئة 3 فضاءات للأطفال في المدارس بقيمة 30 ألف دينار واقتناء 6 محطات نقل عمومي.



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وأوضح أن ملف طلب العروض المتعلق بهذه المشاريع، ستنشر قبل انتهاء شهر جانفي الجاري



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