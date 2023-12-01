مشاركة أكثر من 50 دراجا في النسخة الأولى من رالي "ديسكوفري" توزر

تحتضن ولاية توزر من 15 الى 17 ديسمبر الجاري فعاليات النسخة الأولى من سباق رالي "ديسكوفري" للدراجات النارية بمشاركة أكثر من 50 دراجا .





وأوضحت سنية شوير عضو لجنة التنظيم والمكلفة بالاتصال في جمعية تونس للدراجات النارية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ الرالي يندرج ضمن المرحلة الثالثة من البطولة الوطنية لرالي الدراجات النارية، وأنّ المسافة المدرجة في السباق تقدر بحوالي 400 كلم.



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وأشارت الى أنّ العنصر النسائي سيسجل حضوره في الرالي بمشاركة أكثر من 3 متسابقات مبرزة في هذا السياق أنّ اللجنة المنظمة رصدت ما قيمته 11 ألف دينار كجوائز مالية ستوزع على الفائزين.

وكشفت أنّ الرالي يمثل فرصة للتعريف بالمخزون الثقافي لولاية توزر ومزيد اكتشاف معالمها فضلا عن الترويج للسياحة الصحراوية.

منوّهة في هذا الاطار بأنّ نجاح النسخة الأولى من الرالي سيدفع باللجنة المنظمة الى تنظيم نسخة ثانية خلال العام المقبل في ولاية أخرى من ولايات الجمهورية والعمل على تشريك متسابقين من جنسيات أخرى.

وخلصت الى أنّ اللجنة المنظمة ستعقد يوم الثلاثاء القادم 5 ديسمبر بالعاصمة ندوة صحفية لمزيد تسليط الضوء بأكثر تفاصيل على النسخة الأولى من رالي "ديسكوفري" الذي سيفتتح يوم 15 ديسمبر أمام مقرّ ولاية توزر، فيما ستنطلق المنافسات بمختلف الاختصاصات وعددها 4 يوم 16 من الشهر ذاته.