المنستير : يوم مفتوح لأطباء الخط الأوّل حول الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية

تحت عنوان "الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية التوصيات العلاجية لأطباء الخط الأوّل" نظمت مساء اليوم الأربعاء الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير بالشراكة مع معهد التكوين المستمر لأعوان الصحة بالمنستير يوما تكوينيا مفتوحا بمعهد التكوين المستمر لأعوان الصحة في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي لحسن استعمال المضادات الحيوية، حضره أطباء الصحة العمومية والصيادلة وأطباء الأسنان من ولايات المنستير والقيروان والمهدية، وفق ما أفادت (وات) مريم العجرودي المنسقة الصيدلانية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.





ولاحظت العجرودي وجود استعمال مفرط للمضادات الحيوية وأنّ العديد من المواطنين يشترون مضادات حيوية دون وصفة طبية، فضلا عن ارتفاع في نسبة مقاومة المضادات الحيوية ما يؤثر سلبا على صحة المريض وعلى كلفة الصحة في تونس.



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ويولد استعمال المضادات الحيوية في غير محلها مقاومة لدى البكتيريا مما يجعل الطبيب يوصي بمضادات حيوية أقوى، في الوقت الذي يكون فيه لاستعمال هذه المضادات الحيوية بكثافة انعكاسات سلبية على المواطن وعلى الجراثيم التي تطور من مقاومتها فتصبح معالجتها صعبة، وفق المدير الجهوي للصحة بالمنستير جوهر المكني، الذي أكد أن هذا التكوين يهدف إلى تحسيس الفرق الطبية والمواطنين بترشيد استعمال المضادات الحيوية.

وتدعمت الجهة الصحية بالمنستير بإحداث قسم لليقظة الدوائية بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير لمتابعة تأثير الأدوية على جسم المريض وتحديد الجرعة الواجب تناولها بالنسبة إلى كلّ حالة. وتسلم المستشفى جزءا من التجهيزات في حين أن البقية ينتظر تسلمها خلال السنة المقبلة، حسب جوهر المكني.

وأكدت الأستاذة المبرزة في الأمراض السارية ورئيسة قسم الأمراض السارية بمعهد القصاب إقبال الكعلي، في تصريح لـ(وات)، أنّه لا يجب تناول المضادات الحيوية إلاّ حسب وصفة طبية.

وأضافت قولها "على الطبيب معرفة متى يعطي المضادات الحيوية والجرعة المناسبة، فنزلة البرد، على سبيل المثال، لا يحتاج علاجها لمضادات حيوية، غير أنّ العديد من المرضي لا يقتنعون بذلك ويذهبون إلى طبيب ثان أو مباشرة إلى صيدلية لشراء مضاد حيوي".

وبينت أن تناول المضادات الحيوية لا يجب أن يتجاوز مدّة محددة، مشيرة إلى أن علاج الإصابة بجرثومة في الجهاز البولي تكون خلال سبعة أيام مقابل 14 يوم سابقا.

وقالت إنّ البكتيريات الممرضة أصبحت لديها مقاومة للمضادات الحيوية، ومن الآن إلى سنة 2050 لن تكون هناك مضادات حيوية ناجعة للقضاء على الجراثيم، حسب تقديرها.

